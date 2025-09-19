Superman: se confirmó la fecha de estreno y dónde verlo

Llegó el gran día para los fanáticos de DC Comics debido a que Superman finalmente llega a las pantallas de streaming. La fecha de estreno significa un nuevo comienzo para sumergirse en una nueva historia.

¿Cuándo y dónde ver Superman?

Desde HBO Max, confirmaron que la nueva película de Superman protagonizada David Corenswet, llegará a la plataforma el viernes 19 de septiembre de 2025. Es decir que hoy los fanáticos pueden ir preparando el sofá y las palomitas, así que ya hay un plan establecido.

La nueva entrega se encuentra ya se encuentra disponible por lo que los madrugadores ya pueden estar disfrutando de esta producción. De todas formas ya está lista para que los disfruten en cualquier momento.

Otra buena noticia es que desde HBO transmitirán la película en su canal lineal el sábado 20 de septiembre. Ante esto es importante manifestar que puedes verlo desde dispositivos portátiles o en el televisor, la idea es no perderse esta historia.

¿De qué trata Superman Legacy?

Esta nueva película de Superman es dirigida por James Gunn, y promete ser mucho más que la típica historia de superhéroes. El director ha manifestado que busca mostrar la humanidad detrás del traje, explorando lo que realmente significa ser un héroe cuando el mundo parece lleno de problemas. Los fans pueden esperar una historia con emoción, reflexiones y, por supuesto, grandes momentos de acción.

De esta manera Clark Kent deberá lidiar con su identidad kriptoniana mientras mantiene los valores que aprendió creciendo en Kansas. También tendrá que enfrentarse a peligros enormes que amenazan al planeta, veremos cómo el héroe trata de encontrar un equilibrio entre su vida personal y su responsabilidad de salvar al mundo.

James Gunn’s ‘SUPERMAN’ is now streaming on HBO Max.



See which other movies just got added to HBO Max: https://t.co/MtK78hv0LG pic.twitter.com/kzVJIcRNTm — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 19, 2025

Por último tenemos que mencionar que el elenco está integrado por David Corenswet como el Hombre de Acero, acompañado de Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult interpretando a Lex Luthor.

Completan el reparto Milly Alcock como Supergirl, Isabela Merced como Hawkgirl y varios otros personajes que le darán más fuerza a esta historia. No puedes perderte esta gran película que combina acción, drama y un reparto lleno de talento que promete mantener a los espectadores al borde del asiento.

