Por este motivo no debes mezclar verduras y frutas en el mismo cajón

La alimentación forma parte muy importante en la vida de las personas. Los especialistas aconsejan una dieta balanceada en donde las frutas y las verduras tienen un rol preponderante, gracias a que aportan vitaminas, minerales y demás nutrientes que nuestro cuerpo necesita.

Sin embargo, a la hora de preservar las verduras y las frutas pueden surgir diferentes dudas, sobre todo en base a la experiencia. Esto tiene que ver con que resulta común acudir al cajón en donde guardamos nuestros vegetales y hallar verduras o frutas que no están en buen estado y se terminan perdiendo.

¿Los vegetales se guardan en el refrigerador?

El mantenimiento de la calidad de los vegetales que ingerimos a diario es fundamental para poder aprovechar todos los nutrientes que le ofrecen a nuestro cuerpo y para no perjudicarnos por consumir algo en mal estado. Por tal motivo, muchos expertos aconsejan primero higienizar muy bien las frutas y verduras para quitarles cualquier impureza o químico que puedan traer del proceso de producción.

Por otro lado, el refrigerador es una buena opción para preservarlos aunque no es necesario en todos los caso. De todos modos, en épocas de calor, lo mejor es evitar que las frutas y las verduras estén expuestas a altas temperaturas antes de que vayamos a consumirlas.

¿Por qué no se deben mezclar las verduras y las frutas?

Expertos en nutrición y salud alimenticia ponen el foco en la conservación de los alimentos, principalmente cuando de vegetales se trata. En este marco remarcan que guardarlos en el refrigerador no es malo, siempre y cuando no compartan el mismo cajón.

Esta advertencia tiene como principal alerta la liberación de etileno de frutas como la manzana, la banana y la pera que acelerarán el proceso de maduración, y el deterioro, de las verduras que estén en contacto con ellas. Otras frutas también pueden verse perjudicadas por el mismo motivo por lo que lo ideal es mantenerlas separadas y la utilización de cajones o recipientes distintos es la mejor opción.