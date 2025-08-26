Cazzu confiesa que está enamorada de un rapero venezolano y es el “hombre más lindo” que ha conocido

Desde que se anunció su separación de Christian Nodal en mayo de 2024, Cazzu ha mantenido casi todos los detalles de su vida personal en privado. Por esa razón, sorprendió su actitud relajada, bromista y abierta en una transmisión en vivo que realizó con el cantante puertorriqueño Noriel.

Julieta Cazzuchelli hasta se atrevió a dar una importante pista sobre quién es su “crush de toda la vida”. A partir de esto, muchas de sus seguidoras aseguran ya haber resuelto el misterio.

Cazzu confiesa que su mayor ‘crush’ es un rapero venezolano

En su plática relajada con Noriel, Cazzu habló abiertamente sobre los hombres que le gustan y las dificultades en el ámbito de las citas. Por ejemplo, admitió que a ella no le gustan las apps de citas porque no le parecen orgánicas y se sienten como una “selección superficial de las cosas que te gustan”. También dijo que le gusta el actor irlandés Paul Mescal.

La cantante argentina no tardó en mencionar un crush mucho más “serio”. Dijo que el crush de su vida es un rapero venezolano y lo describió como “el hombre más lindo que he conocido en mi vida”.

Sin embargo, Cazzu no quiso decir el nombre de ese músico especial. “Jamás lo diré por respeto al universo, por respeto al orden del universo”, dijo. Aun así, al bromear con Noriel mencionó: “no entiendo por qué no es mi marido”.

Noriel comenzó a molestar a Cazzu diciéndole que después de esa transmisión en vivo surgirían rumores en todas las páginas venezolanas, y se acercó bastante a la realidad. Las redes sociales ya hicieron su labor y muchos usuarios están intentando adivinar quién sería el rapero venezolano.

El nombre que más se menciona es el de Marlon Luis Morales, mejor conocido como Lil Supa; es un rapero y compositor de 40 años, nacido en Caracas.

En numerosas ocasiones Julieta Cazzuchelli ha halagado el trabajo de Lil Supa, especialmente lo hizo en años pasados mediante su cuenta de X (antes Twitter). Lo ha llamado “el mejor rapero vivo” y él también la considera su amiga, pues incluso la ha etiquetado en fotos. Además, fans han señalado que Lil Supa sería el único rapero venezolano que ella sigue en Instagram.

Otra cosa que refuerza la teoría es que Lil Supa tiene una relación estable con la actriz y creadora de contenido Edmary Fuentes, con quien comparte un hijo. Esto explicaría que Cazzu no quisiera poner el foco en su crush por respeto a su vida familiar.