Toma nota de lo que tienes que tener en cuenta para elegir tu perfume, según la IA

Los perfumes son parte fundamental de nuestro día a día por lo que elegirlo bien es fundamental. Las fragancias deben ser sinónimo de nuestra personalidad por lo que la inteligencia artificial nos ayudará con esto.

De acuerdo a lo que dice la psicología, el sentido del olfato nos conecta con los recuerdos, las emociones y la memoria, lo que significa que hay ciertos aromas o fragancias que asociamos con cosas distintas.

¿Cómo puedes elegir una fragancia según tu personalidad?

La inteligencia artificial nos ha brindado una serie de puntos a considerar a la hora de poder elegir la mejor fragancia de acuerdo a la personalidad. Estos son:

Entiende tu personalidad y tu estilo personal

Debes tener en cuenta tu estilo y tus preferencias personales a la hora de vestir. Es decir si necesitas una fragancia más formal y elegante o puedes optar por algo casual.

Conoce las “familias” de fragancias y lo que representan

Hay fragancias cítricas, marinas, dulces, amaderadas, florales o frutales, y todas ellas transmiten algo diferente. La inteligencia artificial recomienda que tengas en cuenta tu reacción inicial para poder elegirla.

Según la IA, las fragancias florales son románticas, las cítricas transmiten optimismo y energía, las amaderadas transmiten confianza y madurez, las frutales son juveniles y divertidas, y las acuáticas transmiten minimalismo, calma y amor por la naturaleza.

No compres sin probar y compra solo perfumes que te gusten

Nunca, nunca, nunca debes comprar un perfume sin probarlo antes. No te dejes llevar por lo que dicen los demás sino que tú tienes que determinar lo que más te gusta.

Construye un “guardarropa” de fragancias

Es importante que cuentes con

que puedas usar en distintas ocasiones. Esta es una buena idea para que tengas un abanico de posibilidades.

