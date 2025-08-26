¿Quiénes han sido las parejas de Alicia Villarreal? Ellos han sido todos sus amores

La famosa cantante Alicia Villarreal ha captado la atención de todos en las redes sociales ya que publicó fotos junto a un hombre. Este galán sería su nuevo novio luego de que en agosto confirmara su divorcio con Cruz Martínez.

¡EXCLUSIVA! Alicia Villlarreal habló maravillas de Ramiro Delgado Jr. con quien ya ha trabajado en el pasado. [VIDEO] También nos reveló que le gustaría que su hija Melanie colaborara más con ella.

Tras 22 años de relación con su ex marido, la cantante regiomontana, dio a conocer por medio de sus historias de Instagram, que había asistido a un concierto de los Backstreet Boysen el MSG Sphere, que es una arena de música ubicada en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

¿Alicia Villarreal nuevamente enamorada?

En un collage de fotos, se pudo ver a Alicia Villarreal junto a un hombre por lo que se comenzaron a realizar especulaciones sobre si era su nueva pareja. Los dos posaron solos pero también abrazados.

No tardó mucho en conocerse quién es el galán, se trata del influencer Cibad Hernández, de 42 años. Cabe destacar que no es la primera vez que los vinculan como pareja ya que la artista lo había invitado a uno de sus shows.

¿Quién es Cibad Hernández?

Cibad Hernández es originario de Ciudad de México, estudió Derecho y trabaja como generador de contenido. En sus redes sociales cuenta con un millón de seguidores y sus mensajes son de aliento, especialmente dirigidos a las mujeres.

Los rumores de romance con Alicia Villarreal comenzaron en el mes de julio. Luego se los vio en Dallas, Texas donde se habían juntado para trabajar juntos en un proyecto.

https://www.instagram.com/p/DNrVblm0l2c/?igsh=NG5ibWpocHR6bzFt

Ante esto la hermana de Alicia, Coral Villarreal dijo que la intérprete de “Besos y copas” quedó “encantada” con el generador de contenido. Sin dudas todo indica que se ha formado una nueva pareja.

Ellas han sido las parejas de Alicia Villarreal

Sobre su vida amorosa, el primer matrimonio de Villarreal fue con Ezequiel Cuevas, un reconocido empresario con quien no duró mucho tiempo. Posteriormente, la exvocalista de Límite se casó en el año 1997 con Arturo Carmona, actor y exfutbolista con quien tuvo a su primera hija, Melenie Carmona Villarreal.

En 2003, se casó con el músico y productor Cruz Martínez con quien estuvo mucho tiempo, hasta el escándalo de presunta violencia que los separó.

