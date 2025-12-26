Mhoni Vidente lanza alerta sobre un nuevo virus que es más contagioso que el coronavirus

El invierno ya se hace sentir en México y es por eso que surgen alertas en torno al cuidado de la salud. Sin embargo, la principal alerta no la difunden los médicos sino la astróloga Mhoni Vidente que hace referencia a la llegada de la “supergripa” que podría ser más peligrosa que el coronavirus.

La reconocida vidente se caracteriza por lanzar predicciones sobre el presente y futuro, motivo por el cual ha logrado establecer una gran trayectoria en este ámbito y sumar adeptos en distintos países. Ahora, lanza alerta sobre un nuevo virus que será muy contagioso.

¿Qué es la supergripa?

De acuerdo a las últimas predicciones ofrecidas por la vidente, los habitantes de México deben prepararse ante la inminente llegada de un nuevo virus que, según afirma, demandará cuidarnos mediante el uso del cubrebocas y tomando muchos cítricos.

“Se visualiza una pandemia que ya les había comentado. Hay que sabernos proteger. Esta pandemia no es tan agresiva como el covid, pero por la combinación de dos virus que es la supergripa te tienes que vacunar y cuidar”, remarcó Mhoni Vidente.

¿Cuándo llega la supergripa?

La astróloga afirma que “la supergripa llega a México el 8 o 9 de enero del 2026” y recuerda que “ya está en Europa y en Estados Unidos”. Además, precisó que estos virus arribarán al país “junto con ese clima atroz”.

En torno a este punto, Mhoni Vidente remarca que en los primeros días de enero habrá “un frío como nunca lo había visto. Temperaturas de hasta 20 o 25 grados bajo cero”. Además, señaló como los lugares más afectados a Nueva York, Canadá, parte de Estados Unidos y el norte de México: “Chihuahua, Monterrey y todo lo que es el norte de Sonora”.

La alerta emitida hace alusión a un virus altamente contagioso pero que no demandará un confinamiento como el del 2020.