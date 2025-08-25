¿Es IA o edición? Video graba la presencia de un fantasma en pleno cine

Este video lleva unas horas circulando en la red y las personas armaron un debate alrededor de lo visto en dicha grabación. Los cuestionamientos giran alrededor de dudas por la constante utilización de Inteligencia Artificial como un elemento a considerar. Mientras que otros comentarios argumentan que se ve una clara edición digital para agregar la presencia de un fantasma que se manifiesta en el turno de noche en este cine.

¿Qué se ve en el video de la supuesta aparición de un fantasma?

El video tiene su origen en Mexicali, donde uno de los trabajadores del cine se acerca a una zona donde supuestamente se escuchaba un llanto persistente. Dicha situación generó que el usuario que grabó se acercara. Ya que el hombre se acerca al sitio donde provenían los llantos, se ve cómo detrás de una estructura de soporte se aparece una figura fantasmal de una mujer.

¿Es real o está editado el video de esta fantasma?

Como ocurre de manera constante, el debate llegó a las redes sociales alrededor de otro video de una fantasma, donde precisamente la grabación se detiene cuando la mujer se asoma cuando siente la llegada de la persona que grababa. Según el hombre que filmó la supuesta aparición, no se ve luz reflejada en la silueta, lo que pasaría si se tratara de una persona.

Mientras que muchos indican que aunque la Inteligencia Artificial no sería autora de esto, se ve una clara edición de video. Es decir, los expertos del internet indican que la silueta está muy trabajada en aspectos digitales, por lo que descartan una real aparición.

Sin embargo, esto concretó uno de los momentos virales de los días recientes, pues cerca de 2 millones de reproducciones consiguió la probable aparición fantasmal con unas cuantas horas de subido. En estos momentos ya tiene más de 6.5 millones de vistas en Tiktok. El video original se encuentra en la cuenta de @lachica_alexis.

