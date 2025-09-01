¿Christian Nodal amenazó a Emiliano? El hijo de Pepe Aguilar promete “paz” a la familia Aguilar

A horas de haber protagonizado un fuerte pleito público con Pepe Aguilar y Christian Nodal, Emiliano Aguilar parece estar dispuesto a dejar atrás los ataques contra su padre y familia. Así lo aseguró en un nuevo video, pero aclara que nadie lo amenazó.

Este lunes 1º de septiembre, Emiliano publicó la captura de un supuesto mensaje que recibió por parte de Christian Nodal, quien lo habría acusado de “mantenido”. El primogénito de Pepe Aguilar confrontó públicamente al esposo de Ángela Aguilar.

Emiliano Aguilar promete dejar de hablar de Christian Nodal, Pepe Aguilar y su familia

En un video publicado este lunes en su cuenta oficial de Instagram, Emiliano Aguilar agradeció el apoyo que ha recibido en los últimos días, al conocerse los problemas que tiene con su padre. “Muchísimas gracias a toda la gente por todo el apoyo, la neta hasta me dan ganas de llorar”, comenzó.

Sin embargo, inmediatamente después sorprendió al dar a conocer que dejará de hacer declaraciones en contra de Christian Nodal, Pepe Aguilar y sus medios hermanos. Su decisión la tomó tras supuestamente haber recibido un mensaje de Christian Nodal. “Ya dije lo que tenía que decir, ya lo mandé a c**, ya no voy a decir nada más”.

Emiliano dijo que Christian Nodal puede “seguirle tirando”. “Échale, de por sí te estás hundiendo solo”, aseguró.

El rapero reiteró que ya no volverá a hablar del tema y su enfoque ahora será la música. Sin embargo, dejó claro una vez más que no dejará que nadie ofenda a su mamá, la cantante Carmen Treviño. Recordemos que, hace unos días, Emiliano comenzó a atacar a Pepe Aguilar tras una entrevista donde el cantante de regional mexicano dijo que Treviño se había llevado todas sus cosas de la casa que compartían hace más de 30 años.

“Nadie me dijo que dijera esto, no estoy amenazado, voy a estar amenazado de quién”, aclaró el rapero. Sin embargo, “yo ya dije lo que tenía que decir de estos lacras”.

El supuesto mensaje de Christian Nodal a Emiliano Aguilar

En su cuenta de Instagram, Emiliano Aguilar exhibió un supuesto mensaje del esposo de Ángela Aguilar, quien lo llama “mantenido treintón”. “Procura hacer una carrera que después gente que se quiera aprovechar de tus éxitos hablen por ti, no por la p* parodia que tienes en redes”, dice el mensaje.

Emiliano le respondió a Nodal retándolo a que le dijera lo mismo de frente. “Ahora entiendo por qué todas las morras inteligentes te dejan”.