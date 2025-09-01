Pepe Aguilar comparó a su hijo Emiliano con un perro: la polémica EXPLICADA en 5 puntos

Iniciamos la semana con un fuerte problema en la familia de Pepe Aguilar. Debido a una publicación aparentemente inocente en que aparecía “Gordo”, la querida mascota del cantante de regional mexicano, usuarios de redes sociales acusaron a Pepe de comparar a un hijo suyo con un perro y Emiliano Aguilar, su primogénito, ya respondió con fuertes críticas y burlas.

Si no has estado al tanto de la polémica, a continuación te explicamos con el contexto que necesitas del problema que Emiliano Aguilar tiene con su padre y el resto de la familia.

¿Pepe Aguilar comparó a su hijo Emiliano con un perro? La polémica explicada

1. ¿Quién es Emiliano Aguilar?

Emiliano es el hijo mayor de Pepe Aguilar, fruto de un matrimonio anterior con la cantante Carmen Treviño. Él nació en 1992 y sus papás se separaron cuando todavía era muy pequeño.

Pepe Aguilar posteriormente se casó con Aneliz Álvarez Alcalá, con quien tuvo 3 hijos: Aneliz, Leonardo y Ángela.

Dedicado a la música pero en el género rap, Emiliano ha dejado claro en sus redes sociales que Pepe no fue una figura paterna para él y que no es muy cercano a sus medios hermanos. Ha hecho explosivas referencias a las otras polémicas relacionadas con la familia Aguilar, como el matrimonio de Ángela con Christian Nodal.

2. ¿Por qué la publicación de “Gordo”, mascota de Pepe Aguilar, ofendió a mucha gente?

En los últimos días Emiliano Aguilar ha hecho diversas declaraciones en contra de Pepe Aguilar y su familia. El primogénito de Pepe ha hecho varios videos con una alberca como fondo.

Este fin de semana, en la cuenta de Instagram dedicada a “Gordo”, una mascota de la familia Aguilar, apareció una foto del perrito pug con una alberca como fondo. No solo el fondo es muy parecido al que usa Emiliano, sino que en la descripción de la foto pusieron frases y hashtags que él suele agregar a sus publicaciones.

3. ¿Por qué Emiliano Aguilar atacó a Pepe Aguilar en los últimos días?

En sus videos de los últimos días, Emiliano Aguilar aseguró que los ataques en contra de su padre se debían a las declaraciones que hizo en una entrevista con la periodista Pati Chapoy, donde dijo que cuando se separó de Carmen Treviño, ella se llevó todas las cosas de la casa que compartían.

Emiliano ha sostenido que solamente está defendiendo a su madre y que seguiría haciéndolo. La misma Carmen aplaudió esta decisión en los comentarios de un video.

4. La publicación de “Gordo” desapareció

A partir de la polémica, la publicación de “Gordo” sentado enfrente de la alberca desapareció de la cuenta de Instagram. En su lugar, se compartió una disculpa pública en nombre del perrito.

“Quiero pedir una disculpa por el post que subí, que evidentemente ofendió a miembros de mi familia”, dice el comunicado que acompaña una foto de “Gordo” con apariencia triste.

El comunicado aclara que no fue Pepe Aguilar quien habría tenido la idea del meme, sino que habría estado a cargo de un equipo que se encarga de la cuenta de Instagram. “A veces suben cosas sin preguntarle a él o a mí”, dice.

En nombre de la mascota, el comunicado dice que existió un enojo ante los ataques de Emiliano hacia su padre. “Me dije: si él lo hace, yo también puedo hacerlo’”.

5. Cómo reaccionó Emiliano Aguilar a la polémica

En la publicación original, Emiliano escribió un comentario: “El perro va a estar conmigo en esto, esperen una noticia y una pregunta que los va a dejar con la boca abierta”.

Emiliano Aguilar también reaccionó ante la disculpa pública de “Gordo”. “Ahora sí, verdad, p** perro, nomás porque la gente no te apoyó”, escribió en un post que retoma el comunicado.

Por si fuera poco, Emiliano publicó una fotografía de Pepe Aguilar y su familia, pero sobre el rostro de cada uno colocó la cara de “Gordo”.