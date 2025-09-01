Emiliano Aguilar expone a Christian Nodal: lo acusa de insultos y responde con un fuerte meme

La batalla de indirectas en la dinastía Aguilar continúa sumando nuevos capítulos a las redes de polémicas que han construido desde hace varios años.. Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, compartió en su cuenta de Instagram un supuesto mensaje que le envió Christian Nodal, actual esposo de su hermana Ángela Aguilar, en el que lo insulta y lo acusa de ser “un mantenido”.

Emiliano Aguilar revela presuntos mensajes de Christian Nodal

Seguro te preguntas qué fue lo que sucedió en esta ocasión. Supuestamente, el popular cantante Nodal le mandó mensajes al hijo de Pepe Aguilar, para ponerle un alto, pero este no dudó en filtrar lo que le escribió.

En la captura, Nodal presuntamente le escribió: “Fucking pussy, deja de hablar de armas y drogas que de eso todos hablan jajaja. Procura hacer una carrera… no la parodia que tienes en redes. P*to (sic) mantenido trinton! Ahí tiene que ir tu ex pareja al show de mi esposa pa pedir feria”.

La respuesta de Emiliano Aguilar a Nodal fue contundente y fiel a su estilo, pues no guardó silencio y contestó públicamente al cantante de “Botella tras botella”:

“Pero no me lo dices de frente, ¿verdad? Y luego me bloqueas, pocos huevos. Ahora entiendo por qué todas las morras inteligentes te dejan, perro”.

En el mismo post, defendió su proyecto musical y cerró con una frase contundente dirigida a su cuñado: “Puro pnche #Tijuana 664… Ps. me la pelas, Nodalito”*.

Como si fuera poco, después compartió en sus historias de Instagram un meme burlándose de Nodal, avivando aún más la polémica.

Crédito: Emiliano Aguilar Instagram | @emiliano_Aguilar.t

La familia Aguilar no logra salir del ojo del huracán

La relación entre Emiliano Aguilar y parte de su familia ha estado marcada por varias polémicas que revelan lo tenso de la relación. Recientemente, surgió una polémica donde la familia Aguilar hacía burla y referencia a Emiliano con una publicación en la cuenta del perro.

Con esta nueva confrontación, queda claro que la guerra de indirectas y acusaciones en redes sociales entre Emiliano y la familia Aguilar todavía está lejos de terminar, y que ninguno de los dos piensa Ceder.

