“¿Se fue a lavar el hocico?”: El beso de Yeri Mua y Willito que encendió las redes y desató memes

Recientemente, las redes se incendiaron después de que Yeri Mua y Willito se dieron un beso durante una convivencia en un yate, lo que prendió a los internautas generando todo tipo de reacciones, desde clips, memes y comentarios de todo tipo, pues más allá del beso, lo que encendió la mecha fue que, tras besarse, se puede escuchar al creador de contenido decir “me voy a lavar el hocico”, desatando cientos de risas y comentarios.

Como era de esperarse, el clip explotó primero en TikTok, donde cientos de otros creadores han mantenido vivo el video, puesto que ya no es posible encontrarlo dentro de la plataforma al menos de manera completa. Algunos clips resumen el instante y la conversación posterior entre ambos, avivando el fuego del fandom y de los curiosos que llegaron tarde al chisme.

El beso de Yeri Mua y Willito que encendió las redes: “¿Se fue a lavar el hocico?”

Mientras que en redes, la conversación se ha enfocado en reacciones diversas, en plataformas como la ola se extendió con reels que repiten la pregunta del millón: “¿Willito dijo que se iba a lavar la boca después del beso?”

En redes circularon más clips del “shippeo” y hasta supuestas tiras y aflojas entre ambos, incluso se han dejado seguir mutuamente en redes, de acuerdo con lo señalado por usuarios. Y aunque el clip se ha perdido dentro de la inmensidad de las plataformas digitales, en YouTube se puede ver el momento desde diferentes transmisiones, cerrando el circuito de viralidad: TikTok lo enciende, Instagram lo amplifica y YouTube lo archiva.

Lo que hay que saber sobre el beso de Yeri Mua y Willito

Aunque el tema está en tendencia y ha generado cientos de reacciones, es importante señalar que “oficialmente”, no se tiene información de hechos sobre si el creador de contenido se fue o no lavar la boca, pues el Creativo, en otro clip, supuestamente dice que no fue ese el motivo por el que dijo el “comentario”, sino por haber consumido supuestas “sustancias”, tratando evidentemente de desviar la tensión.

Más allá del momento viral, este “shipeo” fallido, demuestra el gran impacto que tiene la conversación digital, la cual en más de una ocasión ha demostrado tener el poder suficiente de levantar a la cima a una persona o hundirla en lo más recóndito de la web.