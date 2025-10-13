Estas son las personas que serán eliminados del Buró de Crédito a partir de los próximos días

El Buró de Crédito se ha ganado una mala fama en los últimos años, provocando que muchos usuarios tengan temor al encontrarse en la famosa “lista negra”. La realidad es que no es mala ni buena, ya que todo dependerá de las acciones que realicen los usuarios al momento de solicitar y usar créditos.

¿Sabe qué el buró de crédito? [VIDEO] ¡Aquí te decimos! 👀

Se anunció que para octubre varios usuarios serán eliminados de la lista, pero para ello es necesario que las personas cumplan con ciertas características. Es así que te detallaremos quienes ya no estarán en la reconocida lista.

¿Quiénes van a ser eliminados del Buró de Crédito en octubre 2025?

El Buró de crédito, como ya lo mencionamos, no es malo, debido a que es una lista donde aparecen las personas que solicitaron un crédito, permitiendo que otras empresas financieras puedan ver tu desempeño al momento de pagar, ya que se te calificará dependiendo si hacer pagos a tiempo o no pagas.

Considerando los pasos anteriores, se confirmó que para octubre varios usuarios serán eliminados, siempre que cumplan con ciertas características:

Deudas de 25 UDIS, que son aproximadamente 206 pesos, que en octubre cumplan el año.

Deudas de 500 UDIS, que son aproximadamente 4 mil 121 pesos, que en octubre cumple 2 años.

Cuando las deudas de 1 mil UDIS, aproximadamente de 8 mil 241 pesos, cumplan 4 años.

Por otra parte, cuando la deuda sobrepase los mil UDIS y cumplan 6 años, también serán eliminados, pero para ello será indispensable que cumplan con ciertas características:

Menores de 4 mil UDIS

No estén en proceso judicial activo.

No se haya cometido fraude.

¿Cómo puedo quitarme del Buró de Crédito?

Recuerda, estar en el Buró de Crédito no es malo, siempre y cuando tengas un buen manejo en el pago de tus créditos. Para que puedas ser sacado de dicha lista, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, recomienda lo siguiente: