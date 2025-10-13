Exatlón México en shock: Doris del Moral abandona la competencia y su futuro es incierto

La tensión y preocupación se ha apoderado de la competencia de Exatlón México, luego de que Doris del Moral, sufriera un grave accidente durante su participación dentro de uno de los circuitos más exigentes de reality, tal fue el daño que la atleta tuvo que salir de la homotecia de emergencia, ayudada por sus compañeros y los servicios de salud del programa quienes la tuvieron que llevar en ambulancia a los servicios médico. Para tristeza de todos, la atleta no podrá regresar a la competencia debido a la lesión.

Un accidente que paralizó a todos en la competencia

Fue el pasado viernes 10 de octubre cuando la tensión se desbordó dentro de la competencia, pues Doris, se quedó tendida sobre la red de uno de los circuitos. Rosique, al ver lo sucedido, interrumpió el programa y solicitó que se le brindara asistencia médica a la atleta, quien salió del circuito, entre gritos, aplausos y la preocupación de sus compañeros. Rosique comentó: “Doris es una atleta ejemplar, pero también un espíritu indomable”.

La lucha por volver… o el adiós definitivo.

Después de lo sucedido, se dio a conocer que Doris, sufrió una lesión en el tobillo que ha puesto en duda su permanencia dentro de la competencia, pues, aunque los médicos descartan que la lesión ponga en riesgo su vida. No obstante, se ha señalado la posibilidad de que la atleta se tome un descanso y sea otra atleta la que tenga que ocupar su lugar.

El cariño de los fans y el legado de una guerrera.

Ante la lamentable situación, dentro de la conversación digital, no se han hecho esperar las palabras de aliento para la pronta recuperación de la atleta, pues Doris, sin duda, es una de las grandes favoritas de la familia Exatlón. No cabe duda de que dentro de la novena temporada de Exatlón México puede ofrecer grandes momentos que llevan a los atletas a enfrentar todos sus límites.