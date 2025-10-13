Así puedes saber cuánto te toca el aguinaldo en 2025

El aguinaldo de 2025, es uno de los pagos más esperados por los trabajadores, un monto extra que se otorga, el cual lo usan muchos usuarios para solventar los gastos que se aproximan en diciembre, época crítica económicamente por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Aunque todavía faltan un par de semanas para que efectúen el pago, muchos usuarios desean conocer cuánto van a recibir si trabajaron unos meses o durante el año completo. Es así que te explicaremos cómo puedes hacer el cálculo dependiendo el tiempo de trabajo.

¿Diezmados? ¡Emociones al límite en el Sin Palabras de Venga La Alegría TV Azteca [VIDEO] ¡Nuevas ilusiones! Aunque ambas escuadras iniciaron la semana ‘diezmados’, las emociones se multiplican en el Sin Palabras. ¡No te pierdas ni un detalle!

¿Cómo se calcula el aguinaldo 2025?

La cantidad de dinero que vas a recibir del aguinaldo de 2025, va a depender de la cantidad de meses que trabajaste, ya sea que hayas laborado durante todo el año o si solo fueron 3, 6, 8 o más meses. Dependiendo de la situación, te tocará recibir cierta cantidad.

Para tener el cálculo al respecto, deberás hacer los siguientes pasos para calcular tu pago:

De tu salario neto, lo vamos a dividir en 30 días, el resultado que obtengas es tu salario diario. Lo que te haya salido de salario diario, lo vas a multiplicar por 15, que son los días que se dan de aguinaldo. Hay contratos en los que se especifica que van a recibir más días de aguinaldo, cifra que deberás de usar al hacer la multiplicación. El resultado que tendrás es el aguinaldo estándar, el cual recibirás si trabajaste el año completo. Si trabajaste solo un par de meses, el resultado que obtengas del aguinaldo estándar, lo vas a dividir por el número de días que tiene el año que son 365. El resultado que obtengas los vas a multiplicar por los días que trabajaste. Por ejemplo, si laboras 6 meses, lo multiplicarás por 180 días. Al final obtendrás el pago que te corresponde.

¿Cuándo se debe pagar el aguinaldo 2025?

Es importante que los jefes, realicen el pago del aguinaldo de 2025 a sus trabajadores. La Ley Federal del Trabajo, explica que debemos hacer el pago antes del 20 de diciembre, ya que al no hacer dicho pago extra, el patrón será castigado y sancionados con costosas multas.

Otro aspecto importante es que debe ser pagado con dinero, no con mercancía, vales u otro artículo que sea sustituido por el dinero. Puede hacerse mediante transferencias, efectivo o depósitos. Realiza tu cálculo y descubre cuanto vas a recibir en este año.