Xavi da gala de su música con improvisado concierto en las calles de la ciudad

Alguna vez has pensado que al pasear por el centro de tu ciudad puedes encontrarte a tu artista favorito. Esto le pasó a muchos fans del cantante Xavier Gutiérrez, más conocido como Xavi, quien sorprendió al dar un improvisado concierto, quien decidió salir a las calles con peluca, barba y prendas propias de un artista callejero.

El plan del disfraz y la presencia en redes

El video del sorprendente momento se ha vuelto viral recientemente desde el perfil de @ omahi_, conocido influencer y creador de contenido, quien acompañó a Xavi durante su recorrido en el centro de la Ciudad de México, siendo más específico en la calle de Madero.

El cantante junto al creador de contenido, caminaron sin ser percibidos de inmediato, gracias al disfraz que llevaba Xavi, para llegar a un punto exacto, en donde interpretó su éxito “La Diabla”, lo que provocó que una multitud rápidamente se acercara junto al artista, provocando todo tipo de reacciones y emociones puras.

Las calles del centro fueron el escenario de Xavi

El momento viral ocurrió dentro de la calle madero de la Ciudad de México, escenario predilecto por cientos de artistas, debido a los millones de personas que transitan a diario, lo que provocó que rápidamente una multitud de personas rodearon el momento, y comenzaran a corear el tema, a grabar y pedirle fotos al cantante, impidiendo incluso que él y Omahi, no pudieran moverse con facilidad.

El video, compartido en redes principalmente en Instagram y TikTok, ha generado cientos de reacciones y comentarios, pues tan solo en la cuenta oficial de Omahi, este ya supera los 70 mil “me gusta”.

Con esta actividad, tanto Omahi, como Xavin demuestran que no siempre es necesaria una gira o un escenario para conectar con sus fans. Si no solo contar con el ingenio y el amor a sus fans, para crear un momento que durará para siempre en la memoria de todos sus seguidores.