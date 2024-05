Esposa de Rafa Mercadante confirma entre lágrimas su separación

Las rupturas amorosas siempre serán dolorosas, sobre todo si hubo mucho amor de por medio e hijos. Así lo demostró Elda María, quien entre lágrimas confirmó su separación de Rafa Mercadante.

¿Qué dijo la esposa de Rafa Mercadante? Fue el pasado miércoles 29 de mayo cuando la influencer y modelo, Elda María, anunció en su cuenta de Instagram su separación del conductor de “Escape Perfecto”, Rafael Mercadante.

Elda María subió una fotografía junto a su hija y la acompañó con un mensaje en el que hizo oficial su separación del conductor. “El día de hoy nuestra familia se redujo a dos personas, mi hija y yo, estamos felices y estaremos bien. Agradezco al señor Rafa por darme el mejor regalo que es la vida de mi hija”.

“Seremos fuertes, queremos vivir con la verdad, con el respeto y nunca traicionar el amor... Él y yo ya no tenemos una relación, se transformó por circunstancias de la vida”, agregó.

“Gracias por acompañarnos durante estos tres años juntos, aún creo en el amor para toda la vida. El amor lo transforma todo”, finalizó.

¿Rompió en llanto Elda María?

En una entrevista para nuestro matutino “Venga La Alegría”, Elda María no pudo contener el llanto al revelar que ya no tiene una relación con Rafa Mercadante, quien ya no vive con ella.

“Mi familia me dijo qué hacer, yo le hice caso y fui asesorada por un abogado y me dijo que lo mejor era que él se saliera de la casa y que tomara sus cosas, pero lo que me duele es que por circunstancias vamos a estar separados”, declaró.

¿Qué hará para superar su ruptura?

De igual modo, Elda María aseguró que ya no quiere hablar del tema y únicamente buscará sanar. “Ya no quiero estar con él. Yo primero quiero sanar, estoy yendo a terapia para estar bien. Yo lo perdono para tener paz. He estado fuerte por mi hija. Quiero llegar a un acuerdo sin tanto drama, sin tanto show y estar felices y tranquilos”.