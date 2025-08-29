¿Alejandro Fernández se convertirá en padre? Esta fue la impactante declaración del cantante

Uno de los cantantes de regional mexicano más exitosos de los últimos años es Alejandro Fernández, quien ha logrado tener una carrera llena de éxitos. Aunque es muy cierto que el famoso ha tenido algunos tropiezos y ha estado envuelto en diferentes polémicas relacionadas con su vida privada.

Recientemente, el famoso causó sensación entre el público, pues reveló que le gustaría volver a ser padre, ya que desde hace algunos años mantiene una relación estable con su pareja, Karla Laveaga.

¿Alejandro Fernández tiene planes de ser padre nuevamente?

Alejandro Fernández compartió sin ningún problema los pensamientos que tiene sobre la paternidad en un encuentro con diferentes medios de comunicación, pero también habló de los planes que tiene con Karla Laveaga, revelando que desea ampliar la familia junto a su actual pareja, pese a que ya tiene cinco hijos, le gustaría tener un bebé junto a su pareja.

Agregó que tanto él como su pareja tienen la ilusión de tener un bebé, aunque no mencionaron si están embarazados en este momento, pero sí que están muy enfocados en poder hacerlo próximamente.

Claro, la tarea la estamos haciendo

El cantante ha sabido llevar su relación con Karla Laveaga, combinando su vida personal y profesional. Actualmente, sus hijos ya están grandes y han comenzado su propia carrera dentro del mundo de la música, incluso han llegado a compartir escenario con su famoso padre.

El tema ha salido a la luz, luego de que su hermano mayor, Vicente Fernández Jr. reveló que muy pronto se va a convertir en padre nuevamente, ahora junto a su actual esposa, Mariana González. Es importante resaltar que el cantante no tenía idea que su hermano decidió crecer su familia, pero le mandó la mejor de las suertes.

