Estos son los accidentes más fuertes que han habido en la competencia de Extalón México
Estos son los peores accidentes que han habido dentro de la competición.
Como sabrás, este lunes llegará con todo la novena temporada de Extalón México, competencia que reúne a los atletas de alto rendimiento más destacados de la actualidad quienes entran al circuito llenos de ilusión y con ganas de dejar lo mejor de sí mismos, aunque esto resulte en aparatosos accidentes...
A lo largo de los años, el reality de Exatlón México nos ha entregado momentos muy heroicos pero a su vez algunos otros que se han visto manchados por la sangre de nuestros competidores que día con día dejan todo en cada batalla representando a sus respectivos Equipo: Rojo o Azul.
¿Cuáles han sido los accidentes más fuertes Exatlón México?
- La atleta de alto rendimiento del Equipo Rojo, Carolina Mendoza cayó de una de las estructuras durante su participación en la tercera edición de Exatlón México, lo que terminó por fracturarle algunas costillas.
- En la 5ta temporada Fernando Stalla del Equipo Azul sufrió una fractura de tibia durante una prueba en la que cruzaba un puente, cuando tropezó y su pie quedó atorado en una de las cuerdas, lo que provocó una aparatosa caída.
- Paulette Gallardo del Equipo Rojo en la 8va temporada sufrió un golpe accidental en la nariz por un aro lanzado por su contrincante Evelyn Guijarro lo cuál resultó en una factura, la que le impidió seguir en la competición.
- Huberto Noriega del Equipo Rojo en la 8va temporada se golpeó de una manera muy peligrosa la cabeza durante el recorrido de un circuito, lo que le desprendió una parte del cuero cabelludo, para sorpresa de todos, el competidor no abandonó la justa.
- En la Edición All Stars 2023 de Exatlón, el ex futbolista conocido como Pato Araujo se golpeó en la cabeza cuando apoyaba a una compañera de su respectivo Equipo Rojo cuando siguiendo su recorrido, este golpe resultó en un traumatismo craneal y le dejó una herida de 20 centímetros.
- En la 8va temporada, el competidor recién ingresado del Equipo Azul: Ricardo, quien durante una prueba de la Villa 360, sufrió un aparatoso golpe en la cabeza, tras haberse lanzado de un clavado, lo que le dejó una gran herida.
- Diana Laura Núñez del Equipo Rojo sufrió una fractura en el tobillo durante la sexta temporada de Exatlón México cuando se deslizaba por una resbaladilla en una de las exigentes pruebas.