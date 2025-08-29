Estos son los accidentes más fuertes que han habido en la competencia de Extalón México

Como sabrás, este lunes llegará con todo la novena temporada de Extalón México, competencia que reúne a los atletas de alto rendimiento más destacados de la actualidad quienes entran al circuito llenos de ilusión y con ganas de dejar lo mejor de sí mismos, aunque esto resulte en aparatosos accidentes...

A lo largo de los años, el reality de Exatlón México nos ha entregado momentos muy heroicos pero a su vez algunos otros que se han visto manchados por la sangre de nuestros competidores que día con día dejan todo en cada batalla representando a sus respectivos Equipo: Rojo o Azul.

¿Cuáles han sido los accidentes más fuertes Exatlón México?