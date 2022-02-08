FOTOS | Esposa de William Levy envió fuerte mensaje a Jacky Bracamontes.

Luego de que William Levy y Elizabeth Gutiérrez anunciaron su separación, la actriz respondió las declaraciones que publicó en su libro ‘La pasarela de mi vida’ la ex Nuestra Belleza México 2000, Jacqueline Bracamontes, quien reconoció que hace más de 10 años mantuvo un romance con el cubano mientras estaba casado con Elizabeth, a quien acusó de haberse embarazado para retener al actor a su lado.

Ante esto, la empresaria y modelo desmintió las declaraciones de la conductora: “Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre. Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién”.

En el capítulo donde habla de su relación con William, Jacqueline indicó que habría aceptado el romance con Levy durante las grabaciones de la telenovela ‘Sortilegio’ debido a que el cubano le dijo que estaba separado de su entonces esposa Elizabeth.

El comentario parece que llegó rápidamente a oídos de Jacqueline Bracamontes quien a través de sus historias de Instagram compartió un viejo viedeo en el que se le escucha decir que “nació para ser madre” y uno más donde se le ve al lado de su esposo diciendo que desea tener cuatro hijos, dejando en claro que desde siempre soñó con una familia grande.

Además compartió un par de fotografías donde se le ve enfundad en una chamarra de mezclilla que tiene la leyenda “Madre de cinco” y los nombres de sus hijas.