FOTOS | Un repaso a la historia de amor de Elizabet Gutiérrez y William Levy.

Tras 19 años de matrimonio, el actor William Levy anunció mediante su cuenta de Instagram el divorcio de la también actriz Elizabeth Gutiérrez.

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, mensaje que posteó el cubano y que minutos después de estar expuesto en sus historias decidió borrarlo, situación que generó intriga entre sus seguidores y medios de comunicación.

Luego de este mensaje, William escribió otro mensaje con el cual reafirmaría su separación “Estoy listo para el próximo capítulo en mi vida”.

Cabe recordar que la pareja procreó dos hijos Christopher y Kailey, además la también modelo y empresaria le perdonó varias infidelidades a Levy.

La actriz mexicana Elizabeth Gutiérrez no se ha manifestado al respecto y se deja ver, en sus redes sociales, muy activa, feliz y poco triste por la supuesta ruptura de su matrimonio.

Hasta ahora todo es un rumor y hasta que no haya un comunicado oficial, Elizabeth Gutiérrez y William Levy siguen siendo pareja.

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