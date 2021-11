FOTOS | Este es el estado actual de salud de Don Vicente Fernández.

La salud del llamado “Charro de Huentitán” es cada día mejor; respira sin asistencia, mueve los hombros y la lengua, sin embargo, se ignora si pronto podrá ser dado de alta para seguir recuperándose en casa.

Luego de permanecer varios meses en el hospital debido a una caída que le provocó complicaciones de salud y que incluso se especulara que tenía muerte cerebral, recientemente se dio a conocer que Vicente Fernández cada día mejora más y que ya logra respirar sin asistencia.

Por medio de sus redes sociales, la familia de “El Charro de Huentitán” dio a conocer el parte médico en donde se informa que ya puede respirar por sí mismo por periodos de tiempo y que incluso ya intenta vocalizar.

“Nos llena de orgullo hacer de su conocimiento que se ha logrado desvincular de la ventilación mecánica en períodos de hasta una hora, y ha incrementado su esfuerzo pulmonar para emitir vocalización, lo cual es parte del proceso de rehabilitación pulmonar”, se indica en el comunicado.

El parte médico también indicó que se mantiene con estabilidad cardiovascular y que pese a que la progresión general es lenta, hay una mejoría significativa.

También se informó que el cantante de “Estos celos” se mantiene despierto durante el día, consciente y con mayor interacción.

Cabe destacar que Vicente Fernández fue hospitalizado luego de una caída en su rancho Los Tres Potrillos, y posteriormente su salud se comenzó a complicar, incluso le fue diagnosticado el síndrome de Guillain-Barré.

Por su parte, su nieta Camila, hija de Alejandro Fernández, también ofreció detalles sobre la mejoría de su abuelo y aseguró que se sintió muy aliviada de ver cómo va evolucionando favorablemente.

“Yo ya lo vi mucho mejor, o sea, si va lento, pero me dio una calma verlo la última vez, no tienes una idea, me encantó verlo así, que ya puede mover los hombritos, la mandíbula, los ojos, la lengua también, la cabeza… de (responder) sí y no, o sea fue ¡wow!, del cielo a la tierra (la mejoría)", indicó Camila.

Al ser cuestionada sobre las fiestas decembrinas y si estaría con el cantante, la hija del “Potrillo” indicó: “Hemos tratado de visitarlo lo más que podemos, la Navidad a mí me va a tocar por primera vez con mi esposo, pero obviamente voy a verlo antes y después (de la celebración)".

Cabe señalar que Don Vicente Fernández Vicente Fernández se encuentra todavía bajo vigilancia médica y su familia se ha mantenido al pendiente de él y pidiendo por su salud.

