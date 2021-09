El ‘deseo amoroso’ que Don Vicente Fernández no pudo cumplir.

El cantante de Regional de Mexicano deseaba que su hijo Alejandro Fernández viviera un romance con Alejandra Guzmán en su adolescencia.

Pese a que Vicente Fernández está hospitalizado desde hace varias semanas debido al síndrome de Guillain-Barré que lo mantiene inmovil, muchas anécdotas han surgido de la vida del “Charro de Huentitán”, como el día que expresó sus ganas de que su hijo Alejandro Fernández se comprometiera con la rockera Alejandra Guzmán.

Durante el programa de radio “Todo para la mujer” de Maxime Woodside, la actriz Silvia Pinal contó la historia: “Hubo una época en la que Vicente Fernández se me acercó y me dijo: ‘Cómo me gustaría que mi potrillo Alejandro Fernández conociera a su yegüita, que era Alejandra’”.

Para la actriz del cine Mexicano no era una idea descabellada, pues reconoció que le hubiera gustado que Alejandra Guzmán tuviera una relación con Alejandro Fernández: “A mí si me hubiera encantado que terminaran como pareja. Pero no era el momento, cada quien ha hecho su vida por su lado”.

Pese a que el deseo de Vicente Fernández y la diva del cine mexicano no se concretó, Alejandro Fernández y Alejandra Guzmán tienen una gran amistad hasta hoy en día.

La última vez que la mamá de Frida Sofía visitó el rancho, Don Chente le hizo un gran regalo: “Le regaló una yegüita embarazada, que es una monada, y un caballito: son chiquitos”.

Tras conocer esta historia, los fans de ambos cantantes se mostraron emocionados ante la posibilidad de que Alejandro Fernández y Alejandra Guzmán hubieran formado una pareja.

Cabe resaltar que el pasado 13 de septiembre, los hijos de Silvia Pinal se reunieron para celebrar el cumpleaños número 90 de su madre, quien lució muy feliz por estar rodeada de su familia y sus seres queridos.

Por otro lado el estado de salud de Vicente Fernández no ha mejorado incluso, diversos medios han manejado que estaría viviendo sus últimos días, sin embargo, Vicente Fernández Jr. salió a desmentir estas versiones y pidió no hacer caso a los rumores.

