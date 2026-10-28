3 plantillas de Masha y el oso para cumpleaños

Masha y el Oso es uno de los dibujos animados más vistos por los más chicos por lo que muchos quieren llevarlos a todos lados. Si estás pensando en hacer un cumpleaños con esta temática pues tenemos grandes ideas para la decoración.

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Con estas plantillas especiales de Masha y el Oso podrás decorar tu cumpleaños de la mejor manera para que los pequeños se diviertan. Podrás editar esto digitalmente para imprimir.

¿Cuáles son las plantillas de Masha y el oso?

Plantillas de Invitaciones Virtuales (Editables)

Estas son diseñadas para personalizar rápidamente con datos como el nombre, edad, fecha y dirección del evento. Algunas plataformas recomendadas son:



Canva: aquí puedes encontrar diseños listos donde debes hacer clic para cambiar los textos o añadir una foto de la cumpleañera.

PosterMyWall: Dispone de más de 139 plantillas gratuitas adaptadas para publicaciones de Instagram, historias y estados de WhatsApp.

Kits Imprimibles de Decoración (Candy Bar y Mesa)

Aquí cuentas con ideas para descargar en formato PDF que puedes imprimir en hojas A4 sobre todo en papel fotográfico o cartulina. Recorta de manera manual para incluir:



Banderines con letras personalizadas para formar el nombre.

Círculos multiusos (toppers) para cupcakes o etiquetas de golosinas.

Envoltorios de botellas, cajas de pochoclos (cotillón) y bolsas de sorpresas.

Si prefieres opciones listas, puedes revisar el kit completo en SomosMotta o kits editables de diseño en Todo Bonito.

Plantillas de Toppers para Torta y Props de Fotos

Por último, tenemos estos elementos gráficos que son de gran tamaño y se enfocan en Masha, el Oso y los animales del bosque con globos de diálogo festivos. Encuentra:



Topper de Torta: Siluetas de los personajes en alta calidad junto con un cartel de "Feliz Cumpleaños" para pinchar sobre el pastel.

Props para Photobooth: Aquí puedes incluir carteles interactivos con frases divertidas y antifaces temáticos para que los invitados se saquen fotos. Puedes conseguir una versión lista para descargar e imprimir en Festejemos con Estilo.