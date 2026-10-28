5 plantillas de stickers que puedes imprimir en casa para decorar en Día de Muertos y Halloween

Estando de lleno en una de las semanas más esperadas del año, cada vez hay más personas que comparten su gusto por el Halloween y aunque es una tradición que culturalmente se ha ido modificando y adaptando a otras distintas como lo es el Día de Muertos, sabemos que es una de las más queridas por los niños.

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Uno de los grandes atractivos de esta temporada son las decoraciones que muchas veces suelen asombrar y divertir a todos, por lo que te compartiremos algunas plantillas de stickers de Halloween y de Día de Muertos que puedes imprimir desde tu casa que serán ideales para estos días, en especial si piensas tener visitas.

Stickers de Halloween y Día de Muertos para imprimir

Dentro de las imágenes típicas de Halloween podemos encontrar ese "terror" que poco a poco se ha incrustado en la cultura mundial, en donde es común ver calabazas con forma de cara, brujas, gatos negros, fantasmas, pociones y demás elementos que han ganado popularidad en las historias de terror.

También es común ver personajes "clásicos" de la literatura y el cine de terror como la representación de los vampiros con Drácula, momias, Frankenstein y demás demonios que poco a la cultura pop.

Aquí es donde encontramos una notable diferencia, pues la cultura mexicana ha popularizado las llamadas "calaveras de azucar", así como elementos tradicionales en la ofrenda de Día de Muertos como las flores de cempasúchil, las veladoras y los alimentos.

Con días coloridos como el mismo atardecer, podemos disfrutar de personajes como La Catrina, Catrín e incluso más elementos de las ofrendas como el papel picado, alimentos y el clima que hace sentir el otoño en cada día.