¿Murió Laura Bozzo? La verdad detrás de los rumores en redes sociales; esto se sabe

En las últimas horas la supuesta muerte de Laura Bozzo comenzó a generar inquietud en redes sociales, ya que comenzaron a circular varios videos e imágenes que ponen en duda su estado de salud e incluso se ha señalado que la conductora peruana habría fallecido. Sin embargo, hasta este martes 27 de octubre no existe una confirmación oficial por parte de familiares que revelen lo dicho.

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La preocupación de seguidores de la presentadora no es infundada ya que a mediados de este mes de octubre se reveló que permanecía internada debido a una emergencia médica que requirió una cirugía por lo que hasta el día de hoy se esperan nuevas actualizaciones sobre su evolución.

¿Laura Bozzo murió? Esto se sabe sobre los rumores

A través de diferentes redes sociales y sitios digitales ha comenzado a circular información sobre el fallecimiento de la presentadora y en las últimas horas ha crecido este rumor debido a que crece el silencio de la familia y la poca actividad en redes sobre información oficial relacionada con su estado de salud.

Recientemente, Aarón Guerrero, asistente y portavoz de Laura Bozzo, ya había desmentido versiones sobre su supuesta muerte y explicado que la conductora continuaba recibiendo atención médica. Incluso justo hace una semana mediante la cuenta oficial de Instagram de Laura Bozzo se compartió una publicación con un mensaje corto y directo agradeciendo las muestras de cariño y que Bozzo se encontraba tranquila y recibimiento atención médica en Acapulco, finalmente con humor destacó que: “De está momia no se libran”.

¿Cuál es el estado de salud de Laura Bozzo hoy 27 de octubre?

Hasta el momento se sabe que Laura Bozzo continúa bajo vigilancia médica y no se ha revelado que atraviese por un cuadro complicado. De acuerdo con información difundida, su ingreso ocurrió después de presentar una complicación intestinal relacionada con una úlcera perforada, por la que tuvo que ser intervenida de emergencia. Según reportes sobre las declaraciones de su asistente, su estado fue descrito como grave, pero estable.

Cabe destacar que hasta el momento, no hay confirmación oficial de su fallecimiento y se recomienda esperar nuevos comunicados de su entorno para conocer cómo evoluciona su salud y estar informado a través de las fuentes oficiales de la conductora.