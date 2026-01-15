10 diseños de uñas bonitas y elegantes que van PERFECTO para cualquier época del año y espacio como la oficina, la escuela o una fiesta, conquista el 2026

Este 2026 la tendencia de llevar decoradas las uñas está llegando con gran fuerza a todas partes del mundo, donde ciertamente algunas tendencias llegan y otras se van, aunque hay clásicos que siempre lucen bien, sin importar la temporada del año, climas o festividades.

Si tienes ganas de probar algún diseño pero te da miedo experimentar por la temporada, fecha o incluso el clima, te compartiremos nuestra recomendación para que luzcas modelos y formas versátiles, elegantes y atemporales.

¿Cuáles modelos de uñas me puedo hacer en 2026?