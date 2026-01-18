10 modelos de uñas con corazones encapsulados: la tendencia romántica que dominará San Valentín 2026

El Día de los Enamorados o día de San Valentín es la fecha perfecta para llevar el romance hasta el último detalle, y este 14 de febrero los diseños de uñas con corazones encapsulados se convierten en una de las tendencias más buscadas en el mundo de la belleza para este 2026.

Esta técnica, que consiste en sellar figuras decorativas dentro de capas de gel o acrílico, permite crear acabados llamativos, románticos, únicos y totalmente personalizados, básate en que etapa de enamoramiento te encentras o de qué color ves el amor.

A continuación, te presentamos 10 diseños de uñas con corazón encapsulados ideales para lucir en San Valentín, ya sea con un estilo sutil o uno más atrevido.

Corazones rojos clásicos encapsulados:

Destaca tus manos luciendo unas uñas con una base transparente, corazones rojos y un diseño cuadrado perfectos para un look romántico y elegante.

Mini corazones:

Elige un diseño de uña almendrado y agrega mini corazones en tonos rosa pastel, son ideales para un manicure delicado y femenino.

Corazones con glitter:

Un diseño stiletto lleno de unos corazones mini en tonos plateado plateado o dorado, tu aportan brillo y un efecto glam.

Diseño french con corazones encapsulados:

Ya sean cuadradas, almendradas stiletto o cortas harán que un clásico diseño fránces con corazones sea una versión moderna.

Corazones en efecto 3D:

Aquí solo necesitas que tus corazones en las uñas estén sellados en acrílico para un acabado sofisticado, eres libre de elegir el color de tu preferencia.

Uñas encapsuladas con corazones y flores secas:

Si quieres ir más allá del clásico amor representado con corazones, puedes agregar flores, esto es una buena opción para mostrar tu lado romántica y natural.

Corazones negros o vino tinto:

Este diseño es para quienes prefieren un estilo más elegante y audaz.

Diseños con corazones holográficos:

Si eres de las que te gusta destacar entre los demás, esta temporada has que tus uñas sean las más comentadas con un diseño holográfico, ya que reflejan la luz y crean un efecto llamativo.

Corazones minimalistas en nude:

Este diseño es ideal para un look discreto pero temático de igual forma puedes jugar con la forma de uña, cuadrada, almendrada, cortas o largas.

Mix de corazones y pedrería encapsulada:

Esta idea es perfecta para quienes buscan un manicure protagonista.

Además de su estética, las uñas encapsuladas destacan por su durabilidad y acabado impecable, lo que las convierte en una excelente opción para quienes desean mantener su diseño intacto durante varios días.

Sin duda, los diseños de uñas con corazón encapsulados son la forma perfecta de expresar el espíritu del amor en San Valentín y elevar cualquier look con un toque romántico y moderno.