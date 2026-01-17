5 modelos de uñas blancas decoradas que se ven elegantes y astetic

Si quieres lucir unas uñas blancas decoradas porque te dijeron que son las mejores para ser atractiva y atraer la atención de todos, entonces debes intentar con algunos modelos que le darán un toque único a tu manicura .

De acuerdo con la revista de moda Glamour, las uñas blancas lucen un estilo elegante y limpio, un detalle esencial que no pasa de moda. Además, señalan que se trata de un estilo que está en tendencia en enero de 2026, por lo que no hay mejor momento para lucirlas. Checa estas propuestas seguras que no te defraudarán.

Uno por uno, los modelos de uñas blancas que se ven bellísimas

Uñas blancas con líneas doradas minimalistas: Se aplica una base blanca lechosa o blanca sólida y se decoran con líneas finas doradas usando pincel delgado o foil. Son ideales para looks sofisticados, outfits neutros, trajes sastre o vestidos minimalistas.

Menos es más. Es el lema de las uñas blancas minimalistas.|(ESPECIAL/Pinterest)

French invertido en blanco : En lugar de la punta, el detalle blanco va en la base de la uña formando un semicírculo limpio. Se logra con cinta guía o pincel fino. Combina perfecto con estilos modernos, ropa monocromática y outfits de inspiración europea.

: En lugar de la punta, el detalle blanco va en la base de la uña formando un semicírculo limpio. Se logra con cinta guía o pincel fino. Combina perfecto con estilos modernos, ropa monocromática y outfits de inspiración europea. Uñas blancas con efecto mármol suave: Sobre una base blanca se difuminan vetas grises o beige con pincel fino o esponja. Este diseño queda increíble con looks elegantes, ropa en tonos tierra, lino o estilos classy y relajados.

Mira estos diseños de uñas blancas decoradas que se ven hermosas. |(ESPECIAL/Pinterest)

Blanco perlado con pequeños cristales : Se usa esmalte blanco con acabado nacarado y se colocan microcristales en una o dos uñas como acento. Es ideal para eventos formales, bodas o outfits románticos y femeninos.

: Se usa esmalte blanco con acabado nacarado y se colocan microcristales en una o dos uñas como acento. Es ideal para eventos formales, bodas o outfits románticos y femeninos. Uñas blancas con flores minimalistas: La base es blanca y se agregan pequeñas flores delineadas en tonos nude o gris claro. Se hacen con dotting tool o pincel fino. Van muy bien con estilos delicados, vestidos fluidos y looks primaverales o boho chic.

Cuándo es el mejor momento para usar uñas color blanco

Expertos en belleza recomiendan elegir las uñas blancas decoradas en eventos íntimos e importantes, como citas, la oficina y cuando quieras impresionar a alguien sin llamar mucho la atención. Se dice que la manicura blanca es el truco fiel para lucir atractiva, una tendencia en TikTok que afirma que irradias paz, tranquilidad, equilibrio y pureza, características que actualmente todos están buscando.