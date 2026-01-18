El diseño ideal de uñas para poder hacer ejercicio en el gimnasio

Con el inicio del 2026 y tras las fiestas decembrinas, algunos han subido algunos kilos de más, y uno de los propósitos es bajar de peso, es por ello que aquí te diremos cuál es el diseño ideal de uñas para hacer ejercicio en el gimnasio. El cuidado de las manos no está peleado con la actividad física. Muchos se han preguntado si las uñas acrílicas o uñas de gel son las ideales.

Te puede interesar: 5 modelos de uñas blancas decoradas que se ven elegantes y astetic

¿Cuál es el mejor material de uñas para poder hacer ejercicio en el gimnasio?

Ante la duda sobre cuál es el mejor diseño de uñas para hacer ejercicio, es necesario decirte que, las uñas acrílicas son una extensión de la uña natural, la cual se moldea con dicho material, esto hace que se vuelvan más rígidas y que duren más tiempo.

Este tipo de material es transparente para que se pueda ocupar el esmalte por arriba de la uña , o también se puede ocupar acrílico de colores para que se vea un diseño mucho más sencillo y estético, pero, a diferencia del gelish, el cual es un material de esmalte que se procesa con una lámpara UV, el cual se aplica sobre la misma uña.

Sin embargo, si buscas hacer ejercicios todo terreno con durabilidad y sobre todo que proteja las uñas naturaleza, el material acrílico es el ideal para quienes realizan actividad en algún gimnasio. Pero, recuerda que esta opción tiene más químicos y estos podrían poner en riesgo tu salud conforme pase el tiempo.

Por otro lado, el gelish es que dura menos tiempo, aproximadamente un mes y sí corres el riesgo de que tu uña natural se llegue a romper o se estropee si es que haces algún movimiento que hagas cuando haces tu rutina física.

Así puedes proteger tus uñas en el gimnasio

Uno de los mejores consejos que te podemos dar para proteger las uñas en el gimnasio, es que no importa si son de gel o acrílico, ya que con ambos materiales las manos pueden sufrir un accidente al momento de realizar el ejercicio. Tanto las uñas de gel o las acrílicas son una buena opción para quienes buscan tener sus manos bien cuidadas, sólo trata de que no se maltraten y la duración de sus diseños durará más tiempo.