Estos son los mejores estilos de corte bob corto, mediano y largo

El tiempo pasa, pero uno de los cortes de cabello que se mantiene es el bob. Este es un estilo elegante, fácil de mantener y con muchas variables para poder ir adaptándolo a tus necesidades.

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Cabe destacar que el corte bob favorece casi cualquier tipo de rostro y se adapta a todo estilo de vida. Aquí te presentaremos las versiones más frescas y con diferentes largos.

¿Cuáles son los mejores estilos de corte bob?

Bob corto con fleco recto

Este es un corte a la altura de a la mandíbula que se fusiona con un fleco recto para darle una estructura al rostro y enmarcar los ojos. Funciona en cabellos lacios o con una ligera ondulación. El corte debe ser recto en la base para mantener ese efecto pulido, y el fleco debe cubrir justo hasta las cejas.

Bob asimétrico largo de un lado

Aquí tenemos una versión que llega hasta el mentón y el otro hasta los hombros, creando un look moderno y dinámico. Se recomienda para rostro redondo, porque las líneas diagonales alargan visualmente. Usa plancha para marcar la asimetría o dale textura con spray de sal marina para un acabado más casual.

Blunt bob a la altura del mentón

Este corte llega al mentón y debe ser perfecto, sin degradados ni texturas, lo que hace que el cabello luzca más denso y saludable. Este es un estilo que requiere de mantenimiento cada 6-8 semanas. Muy recomendado para cabello grueso y lacio, puedes combinarlo con raya al medio para un look sofisticado o raya lateral para suavizar facciones angulosas.

Bob en capas con movimiento

Aquí tenemos un corte para cabello ondulado. Las capas internas quitan peso sin sacrificar volumen en la superficie, creando ese movimiento natural que se ve increíble incluso al aire libre. Pide capas largas y suaves, nada de escalones marcados.

Bob graduado con volumen en la corona

Por otro lado, tenemos un corte que lleva la nuca más corta y se alarga hacia el frente, por lo que se crea una silueta redondeada que da altura a la corona. Es un estilo recomendado para rostro alargado o quieren crear la ilusión de más volumen. Este corte funciona increíble en cabello fino porque la técnica de graduación genera densidad visual.

Bob recto con puntas hacia adentro

Por último, tenemos este corte con las puntas ligeramente curvadas hacia el cuello es ultrafemenino y fácil de mantener. Para peinarlo se requiere un secado con cepillo redondo mediano para llevar las puntas hacia dentro. Funciona perfecto para contextos formales o profesionales porque siempre luce arreglado.