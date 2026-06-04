Hora límite para votar HOY jueves 04 de junio en MasterChef 24/7: Elige qué participante sube al Balcón de la Salvación

Esta tercera semana de MasterChef 24/7 las emociones han salido a flor de pie y es que aunque la competición es sobre cocina, lo que se vive en el día a día podría influir de gran manera sobre la convivencia de los Participantes, quienes han ido formado alianzas e incluso han vivido momentos de tensión entre ellos mismos.

Tras la Batalla por Equipos de este miércoles, vimos vencedor al Equipo Azul, mismo que estuvo liderado por Ramahá, quien automáticamente consiguió subir al Balcón de la Salvación, pero no solo eso, sino que en un giro que pocos esperaban, este eligió a las dos Cocineros que subieron con él y aseguraron su estancia una semana más: Michelle y Camila.

Hora límite para votar hoy en MasterChef 24/7

Si quieres hacer valer tu decisión y votar para que tu Cocinero o Cocinera favorita se mantenga dentro del reality que está conquistando México, deberás de estar al pendiente del programa de hoy, ya que durante este Jueves de Delantales Negros, nuestra querida Claudia Lizaldi indicará la hora en que las votaciones se cerrarán.

Hay una gran cantidad de Participantes que podrían salir de MasterChef 24/7 este domingo durante la Gala de Eliminación, por lo que se han abierto votaciones para que elijas a quien quieras salvar, por lo que no está de más mencionar que ¡podrías conseguir votos extra!

¿Cómo votar para salvar a mi Cocinero de MasterChef 24/7?

Votar es muy fácil y rápido, pues debes de entrar al sitio oficial de Azteca UNO, posteriormente deberás abrir la sección de MasterChef 24/7 y en seguida darás con el espacio dedicado a los votos, donde tendrás un total de 10 para distribuir como gustes.

También puedes hacerlo desde la app oficial de Tv Azteca En Vivo disponible para dispositivos iOS y Android, donde encontrarás de manera sencilla los participantes a quien quisieras salvar, donde figuran:

