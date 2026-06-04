Qué pasa con los niños que no reciben elogios durante la infancia, según la psicología

Los niños que no reciben elogios durante la infancia pueden experimentar mayores dificultades para desarrollar confianza en sus habilidades, construir una autoestima sólida y reconocer sus propios logros. Según la psicología, el reconocimiento positivo cumple una función importante en el desarrollo emocional, ya que ayuda a los menores a comprender que sus esfuerzos y avances son valorados por las figuras de referencia.

“Te tienes que acostumbrar”, Sofía Aragón alza la voz por los señalamientos que ha sufrido Fátima Bosch

Sin embargo, los expertos aclaran que no se trata de elogiar de manera constante o exagerada a los niños. La clave está en ofrecer comentarios sinceros y específicos que refuercen el esfuerzo, la perseverancia y los aprendizajes.

La ausencia total de reconocimiento puede generar inseguridades. Pero el exceso de alabanzas también puede producir expectativas poco realistas. Esto es lo que dicen los expertos.

Psicología: ¿Cómo afecta la falta de elogios al desarrollo emocional de los niños?

La psicóloga Carol Dweck, profesora de la Universidad de Stanford y reconocida por sus investigaciones sobre la mentalidad de crecimiento, sostiene que los comentarios que reciben los niños influyen en la manera en que interpretan sus capacidades y enfrentan los desafíos. Cuando el reconocimiento es escaso o inexistente, algunos menores pueden comenzar a dudar de su valor o de su capacidad para progresar.

Entre las consecuencias más estudiadas por la psicología se encuentran:



Menor confianza personal: los niños pueden sentirse inseguros sobre sus habilidades porque reciben pocas señales externas que validen sus avances.

los niños pueden sentirse inseguros sobre sus habilidades porque reciben pocas señales externas que validen sus avances. Mayor miedo al error: sin una retroalimentación positiva, algunos menores desarrollan temor a equivocarse o a probar actividades nuevas.

sin una retroalimentación positiva, algunos menores desarrollan temor a equivocarse o a probar actividades nuevas. Dificultades para reconocer logros propios: les cuesta identificar sus fortalezas y sentirse satisfechos con sus esfuerzos.

les cuesta identificar sus fortalezas y sentirse satisfechos con sus esfuerzos. Necesidad constante de aprobación externa: en etapas posteriores pueden buscar validación de manera excesiva en otras personas.

Por su parte, la psicóloga Susan Harter, especialista en autoestima infantil y profesora de la Universidad de Denver, ha señalado en sus investigaciones que la percepción de competencia y valía personal se construye, en gran medida, a través de las interacciones con padres, docentes y otras figuras significativas.

¿Cuál es la mejor forma de elogiar a un niño según los expertos en psicología?

Los especialistas coinciden en que el reconocimiento más efectivo no es el que se centra únicamente en los resultados, sino el que destaca el proceso, el compromiso y la dedicación. De esta manera, los niños aprenden que el crecimiento personal depende del esfuerzo y no exclusivamente del éxito inmediato.

Estas son algunas recomendaciones respaldadas por la psicología:



Reconocer el esfuerzo: valorar la dedicación invertida en una tarea más allá del resultado final.

valorar la dedicación invertida en una tarea más allá del resultado final. Ser específico: explicar qué acción o conducta merece reconocimiento en lugar de usar elogios genéricos.

explicar qué acción o conducta merece reconocimiento en lugar de usar elogios genéricos. Fomentar la autonomía: ayudar al niño a identificar por sí mismo aquello que hizo bien.

ayudar al niño a identificar por sí mismo aquello que hizo bien. Mantener la autenticidad: los elogios deben ser sinceros y proporcionales a la situación.

Diversos estudios actuales muestran que el reconocimiento fortalece la motivación y una imagen más saludable de uno mismo. En conclusión: la psicología indica que la falta de elogios durante la infancia puede afectar la confianza y la percepción de las propias capacidades. Pero el objetivo no es llenar a los niños de alabanzas constantes, sino brindarles un reconocimiento equilibrado para motivar un desarrollo emocional más sólido y saludable.