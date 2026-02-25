10 diseños de uñas verde limón que son tendencia en esta primavera 2026; son hermosas cortas o largas

Mucho se piensa sobre que el color verde limón no es un color estético; sin embargo, para esta primavera 2026, este tono es una total tendencia y para los diseños de uñas hay muchísimas opciones que son preciosas en cortas y largas. Estos modelos te encantarán si buscas reflejar frescura y verte hermosa en la temporada más hermosa del año.

Diseños de uñas en color verde limón

Tornasol difuminado: Para crear este efecto debes elegir 2 tonos de base para hacer la conexión entre ellos, puede ser un nude y el verde limón, los cuales tienen el toque al ser tornasol. Opta por un acabado en brillo para darle más vida.

Crédito: Pinterest

Traslúcidas: Este diseño de uñas en forma de stiletTo es el perfecto para las mujeres a las que les gusta que sus uñas sean el centro de atención. El efecto traslÚcido es hermoso en tono verde limón, pues da el estilo primavera 2026.

|Crédito: Pinterest

Efecto cromado: Si lo tuyo es sentirte cómoda pero arreglada a la vez, no puedes perderte de este diseño de uñas con efecto cromado que será la sensación en esta época. Las uñas cortas en forma redonda son hermosas para el verde limón si te gusta lo discreto pero a la moda.

Toque floral: El color verde limón puede parecer un poco fuerte a la vista, pero si lo sabes combinar con un diseño a mano alzada le puedes sacar el mejor provecho. Te recomendamos llevar flores blancas para hacer contraste.

|Crédito: Pinterest

Combinación de efectos: ¡Creativa y hermosa! Este diseño de uñas es para echar a volar tu imaginación gracias a la combinación de efectos; glitter, mano alzada y una sola base.

|Crédito: Pinterest

Efecto mate: El color verde limón en mate se ve clásico y hermoso, te sugerimos este modelo que destaca gracias al verde metálico de la punta francesa y a la uña distinta en base blanca con polka dots.

|Crédito: Pinterest

Punta francesa: ¡Clásica y en tendencia! Si quieres lucir en tendencia esta primavera 2026, sin salir de lo clásico, opta por este diseño de uñas en corte almendra con punta francesa en metálico o bien, toda la circunferencia de la uña puede ir con el efecto.

|Crédito: Pinterest

Uñas terciopelo: Este tipo de efecto se ha convertido en el favorito de este año, debido a que refleja elegancia y con tan solo elegir la base correcta se ve primaveral.

|Crédito: Pinterest

Cat eye verde limón: Si quieres lucirte en esta primavera, elige este tipo de diseño de uñas que destaca con el efecto cat eye y sobre todo con el toque a mano alzada en color verde metálico.

|Crédito: Pinterest

Uñas Glitter: ¡Única y diferente! Lleva este tipo de uñas desde tu día a día hasta los eventos más importantes. El tono verde limón se ve hermoso con el efecto glitter y si llevas las uñas en corte redondo, robarás miradas.