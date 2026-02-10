10 ideas de maquillaje fáciles para el concierto de My Chemical Romance en CDMX. ¡Lleva al “Black Parade” en tus ojos!

Si vas a ver a MCR después de que esta banda te acompañara durante toda la adolescencia, es casi un crimen no rendirle homenaje a esos años con un buen delineado emo o un look con sombras para la ocasión. Con el fin de inspirarte, te compartimos algunas ideas de maquillaje para el concierto de My Chemical Romance en CDMX.

Estos diseños no te toman demasiado tiempo ni dinero, además de que te harán ver increíble. Así como Gerard Way y compañía, demuestra que esta banda nunca fue una etapa.

10 ideas de maquillaje para el concierto de My Chemical Romance en CDMX

1. El "delineado emo" clásico

Si siempre fuiste fan del delineador corrido que usaba Gerard Way en el video de "Famous Last Words", sigue este tutorial para tu maquillaje para el concierto de My Chemical Romance en CDMX. Solamente necesitas un delineador y realmente no necesitas mucha precisión para este look, porque la intención no es que se vea perfecto.

2. Al estilo de Frank Iero

En la era del álbum "Three Cheers For Sweet Revenge", este era el look más emblemático del guitarrista Frank Iero se veía como este tutorial. Esta es tu oportunidad para recordar esos años, pues el estilo de maquillaje realmente no era tan difícil.

3. Delineado gráfico en rojo

Con ayuda de sombra activada con agua y un pincel muy fino puedes hacerte un delineado gráfico como el que aquí compartimos. Una ventaja es que el diseño no es simétrico, por lo cual no requiere tanta precisión como la que parece.

4. Delineado gráfico bicolor

#mychemicalromance #mcr ♬ I'm Not Okay (I Promise) - My Chemical Romance @chloeandcos Download festival is literally next week and i have a bunch of clothing items but no idea how i want to style them all… all i know is that some of them are red so I’ll be wearing this red eyeliner look at some point for sure 😌 if anyone has any download fest makeup or outfit inspo or wants to help me style myself let me know as this is my first festival and your girl needs advice 😀 #downloadfestival

Esta es una de las ideas de maquillaje para el concierto de My Chemical Romance más fáciles que puede seguir, además de que resulta elegante y una excelente opción si no quieres algo demasiado cargado o elaborado.

5. Maquillaje de Gerard en la era "Revenge"

Si quieres ese aspecto decaído y enfermo que solía llevar orgullosamente el vocalista de My Chemical Romance en las épocas que el video de "Helena" era su mayor hit, aquí tienes un tutorial sencillo y con pocos elementos de maquillaje.

6. Con brillo

¿Quién dice que no le puedes poner un poquito de glamour a tu maquillaje inspirado en "Three Cheers of Sweet Revenge"? Aquí te demostramos que sí, y que un poco de brillo en tus sombras rojas luce increíble.

7. Delineado gráfico en negro

Esta es otra alternativa de maquillaje para el concierto de My Chemical Romance en CDMX por si no quieres algo demasiado saturado. Lo bueno de los delineados gráficos es que las opciones son prácticamente ilimitadas.

8. Delineado hecho con labial

Si no tienes sombras rojas ni pinceles de punta muy fina pero quieres llevar algo sencillo y significativo, esto puedes hacer con tu labial rojo y un simple hisopo de algodón.

9. Delineado con espacio negativo

Aquí tenemos una idea muy original hecha en color rojo, que perfectamente puedes adaptar y aplicar para el concierto de MCR. El elemento más importante son un par de corazones formados con ayuda de pedacitos de papel.

10. El tutorial de maquillaje de Gerard Way para todo concierto de My Chemical Romance

Hace cerca de dos décadas, el mismísimo Gerard Way dio un minitutorial de maquillaje en el documental "Life on the Murder Scene". Solo necesitas cinta adhesiva y sombras negras o rojas.