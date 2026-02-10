10 ideas de maquillaje fáciles para el concierto de My Chemical Romance en CDMX. ¡Lleva al “Black Parade” en tus ojos!
¿Ya perdiste la práctica con los looks dark o emo? Prepárate con estas ideas de maquillaje para uasr en el concierto de My Chemical Romance en CDMX.
Si vas a ver a MCR después de que esta banda te acompañara durante toda la adolescencia, es casi un crimen no rendirle homenaje a esos años con un buen delineado emo o un look con sombras para la ocasión. Con el fin de inspirarte, te compartimos algunas ideas de maquillaje para el concierto de My Chemical Romance en CDMX.
Estos diseños no te toman demasiado tiempo ni dinero, además de que te harán ver increíble. Así como Gerard Way y compañía, demuestra que esta banda nunca fue una etapa.
10 ideas de maquillaje para el concierto de My Chemical Romance en CDMX
1. El "delineado emo" clásico
Si siempre fuiste fan del delineador corrido que usaba Gerard Way en el video de "Famous Last Words", sigue este tutorial para tu maquillaje para el concierto de My Chemical Romance en CDMX. Solamente necesitas un delineador y realmente no necesitas mucha precisión para este look, porque la intención no es que se vea perfecto.
2. Al estilo de Frank Iero
@treeeenz MCR TOUR MAKEUP INSPO CONTINUES 🗡️ next up: REVENGE ERA 🥀 (my personal favorite era makeup wise!) i’ve been wanting to do franks iconic X eye makeup for so long so you know we had to do it ❌ thank you sm for all the love on the last video! I’m so excited to rest of the looks!! which album do you want next?! My Chemical Romance’s @HipDot ‘three cheers for sweet revenge’ palette @makeupforever ‘whatever black’ liner @Black Moon Cosmetics ‘mourning’ & ‘gloom’ liquid lipsticks #mychemicalromance #mcr #longlivetheblackparade #mcrtour #makeupinspo #concertmakeup #gerardway #threecheersforsweetrevenge #revengeera #mcrmakeup #frankiero ♬ original sound - 𝖙𝖗𝖊𝖊𝖓𝖟
En la era del álbum "Three Cheers For Sweet Revenge", este era el look más emblemático del guitarrista Frank Iero se veía como este tutorial. Esta es tu oportunidad para recordar esos años, pues el estilo de maquillaje realmente no era tan difícil.
3. Delineado gráfico en rojo
Con ayuda de sombra activada con agua y un pincel muy fino puedes hacerte un delineado gráfico como el que aquí compartimos. Una ventaja es que el diseño no es simétrico, por lo cual no requiere tanta precisión como la que parece.
4. Delineado gráfico bicolor
@chloeandcos Download festival is literally next week and i have a bunch of clothing items but no idea how i want to style them all… all i know is that some of them are red so I’ll be wearing this red eyeliner look at some point for sure 😌 if anyone has any download fest makeup or outfit inspo or wants to help me style myself let me know as this is my first festival and your girl needs advice 😀 #downloadfestival #mychemicalromance #mcr ♬ I'm Not Okay (I Promise) - My Chemical Romance
Esta es una de las ideas de maquillaje para el concierto de My Chemical Romance más fáciles que puede seguir, además de que resulta elegante y una excelente opción si no quieres algo demasiado cargado o elaborado.
5. Maquillaje de Gerard en la era "Revenge"
Si quieres ese aspecto decaído y enfermo que solía llevar orgullosamente el vocalista de My Chemical Romance en las épocas que el video de "Helena" era su mayor hit, aquí tienes un tutorial sencillo y con pocos elementos de maquillaje.
6. Con brillo
@katereynoldsmua MY CHEM GRWM😭 I can’t believe I’m seeing my fav band EVER for the first time in 11 years 🥺🖤 Milton Keynes tonight!!! #mychemicalromance #mychem #makeupgrwm #emoo #mcrmiltonkeynes #professionalmakeupartist #theblackparade ♬ The Foundations of Decay - My Chemical Romance
¿Quién dice que no le puedes poner un poquito de glamour a tu maquillaje inspirado en "Three Cheers of Sweet Revenge"? Aquí te demostramos que sí, y que un poco de brillo en tus sombras rojas luce increíble.
7. Delineado gráfico en negro
@vilte_kuz
easy graphic eyeliner tutorial♬ original sound - vilte
Esta es otra alternativa de maquillaje para el concierto de My Chemical Romance en CDMX por si no quieres algo demasiado saturado. Lo bueno de los delineados gráficos es que las opciones son prácticamente ilimitadas.
8. Delineado hecho con labial
@lenkalul red eyeliner >>> black eyeliner products i used: @YSL Beauty lipstick in shade RM + crush liner in noir intense (black) @pradabeauty lash extending volume mascara #makeup #eyeliner #eyelinertutorial #makeuphacks #makeuptips #beautyhacks #redlipstick #makeuptransformation #eyeshadowhack ♬ оригинальный звук - PHONK MVP
Si no tienes sombras rojas ni pinceles de punta muy fina pero quieres llevar algo sencillo y significativo, esto puedes hacer con tu labial rojo y un simple hisopo de algodón.
9. Delineado con espacio negativo
@marigold7_25 easy red heart eyemakeup tutorial♥️🎴🥀🌹 #red #makeup #tutorial #redeyeshadow #eyeshadowtutorial #graphicliner ♬ originalljud - leah
Aquí tenemos una idea muy original hecha en color rojo, que perfectamente puedes adaptar y aplicar para el concierto de MCR. El elemento más importante son un par de corazones formados con ayuda de pedacitos de papel.
10. El tutorial de maquillaje de Gerard Way para todo concierto de My Chemical Romance
@swtrvngxx let me introduce the 1st mcr interview i’ve ever seen #mychemicalromance #gerardway #frankiero #mikeyway #raytoro #mcr5isreal #mychem ♬ оригинальный звук - swtrvngxx ☆
Hace cerca de dos décadas, el mismísimo Gerard Way dio un minitutorial de maquillaje en el documental "Life on the Murder Scene". Solo necesitas cinta adhesiva y sombras negras o rojas.