15 diseños de uñas de My Chemical Romance, cortas y largas, para el concierto en CDMX. ¡Lleva un manicure emo en honor al “Black Parade!

Si MCR es la banda que te ha acompañado por gran parte de tu vida, es hora de rendirle homenaje con tu manicure . Ya estamos a unos días de que la banda se presente en CDMX, por primera vez con un concierto en solitario después de casi 2 décadas. Para expresar tu emoción y cantar "I'm not okay" con más gusto, te presentamos algunos diseños de uñas de My Chemical Romance que demostrarán que esto nunca fue una etapa.

15 ideas de uñas de My Chemical Romance para que lleves al concierto en CDMX

1. Dos eras de MCR, conviviendo

Arrancamos nuestra lista con un diseño que plasma dos eras muy distintas de la banda originaria de Nueva Jersey, en uñas stiletto . En una mano predomina la combinación rojo y negro , con alusiones al álbum "Three Cheers for Sweet Revenge". En la otra, tenemos referencias hacia "The Black Parade".

2. Rojo, negro y plata

Nos encantó el degradado que se hizo en algunas uñas y la hermosa combinación con detalles en plateado; este acabado metálico se usó para plasmar la araña de "Danger Days" y parte del uniforme del "Black Parade".

3. Uñas cortas inspiradas en My Chemical Romance

Aquí tenemos un diseño más amigable para quienes prefieren las uñas cortas. Muestra las iniciales de MCR, fondos abstractos y algunos símbolos básicos de la banda.

4. Con el logo

|Crédito: Instagram. @nanai_nails_

El elemento más distintivo de este diseño es el icónico logo que la agrupación empezó a emplear en 2006, con el estreno de su álbum más famoso. Algo muy bonito de esta idea también es cómo se aprovechó el color blanco.

5. En acabado mate

El acabado mate no podría haberse aprovechado de manera más perfecta en este manicure inspirado en el famosísimo desfile negro. Es detallado, preciso y fiel al arte original del álbum.

6. Mezcla de eras

|Crédito: Instagram. @misc_nailz

Aunque en este diseño hay algunos dibujos referentes "Black Parade", el look en general parece remitirnos a los dos primeros álbumes de My Chemical Romance, donde la sangre era un elemento recurrente. Todo se hizo en un fondo transparente, por lo que resalta más.

7. En "Keposhka"

|Crédito: Instagram. @nailsbynikki.813

Aquí el diseño se inspira en la gira actual, "Long Live The Black Parade", y en particular al idioma ficticio que se emplea en el arte referente a la banda: el "Keposhka".

8. Uñas de My Chemical Romance en forma almendra

Además del logo delineado en blanco sobre fondo negro, aquí tenemos uno de los símbolos que MCR usaba mucho en el arte de sus primeros álbumes: el rosario.

9. Uñas vampíricas de MCR

Si entre tus canciones favoritas de My Chemical Romance está "Vampires will never hurt you", este podría ser tu manicure perfecto. Es un diseño dark en forma stiletto, con las iniciales de la banda y algunos dibujos sencillos en blanco sobre un fondo negro con detalles en rojo.

10. Inspiradas en "Danger Days"

También se vale darle amor a "Danger Days", el cuarto álbum de estudio de MCR y que se caracterizó por el uso de colores vivos, personajes bien delimitados y un mundo distópico.

11. Manicure de tu canción fav

Este es un ejemplo de cómo puedes plasmar frases de tu canción favorita en tus uñas. Es la frase "Awake and unafraid", del éxito "Famous Last Words".

12. Con toque milky

Aquí tenemos un diseño con varios elementos representativos de cada era de la banda, pero su acabado es ligeramente "lechoso"; esto lo vuelve un poquito más discreto y delicado.

13. Sencillo y efectivo

Si buscas algo menos intrincado y un diseño que puedas aplicar en uñas cortas, este es un gran ejemplo. Es una referencia clara y concisa a los uniformes del "Black Parade".

14. Al mínimo

De nuevo tenemos un efecto mate aplicado al "Black Parade", pero de una manera menos sobrecargada. Casi todas las uñas son negras, excepto una con fondo blanco y un personaje icónico.

15. Dedicado a "Three Cheers"

Terminamos la lista con un diseño casi completamente dedicado a "Three Cheers for Sweet Revenge", el emblemático álbum que dio a conocer temas como "Helena" y "The Ghost of You".