Cómo hacer delineado de gato fácil y rápido en 4 pasos, si tienes más de 40 años

Es común escuchar a menudo la creencia de que hay cierta edad para usar ciertos tipos de delineados , con el argumento de que las líneas de expresión o tener párpado caído pueden dificultar la tarea. Sin embargo, la noción es errónea. Aquí te diremos cómo hacer delineado de gato en solo 4 pasos si tienes 40 años o más.

Recuerda que, en el mundo de la belleza lo más importante es que tú te sientas cómoda y feliz con lo que usas, y esto incluye a tu maquillaje.

¿Cómo hacer delineado de gato? Tutorial para mujeres de 40 años o mayores

Lo que vas a necesitar para seguir los pasos que describiremos, es un delineador tipo pluma. Es mejor si consigues uno a prueba de agua, para evitar que se corra fácilmente.

1. Pinta sobre la línea de pestañas

Usando el lateral de tu pluma, sigue la línea de tus pestañas en trazos cortos y superpuestos; haciendo trazos cortitos tienes más control sobre el grosor de la línea, en lugar de querer hacer toda la línea de una vez.

La línea resultante no tiene que ser perfecta, advierte el sitio web especializado Winkles & Warpaint.

2. Haz "la colita" del delineado de gato

Antes de dibujar la "colita" del delineado, debes saber por dónde vas a trazar. Para calcular el ángulo, acomoda lateralmente tu delineador siguiendo la misma dirección de la línea de las pestañas inferiores, apuntando hacia tu sien; la "colita" deberá seguir la dirección de la línea de pestañas inferiores.

Si quieres otro punto de referencia, alinea la comisura exterior de tu nariz con la comisura exterior de tu ojo; ese es el ángulo que deberías seguir.

Para dibujar la "colita", relaja tus ojos y las cejas; no necesitas estirar la piel ni hacer gestos. Dibuja sin importar que pases sobre líneas de expresión o la parte caída de tu párpado. La línea que hagas va a parecer imperfecta, pero eso se va a arreglar.

3. Rellena

Cierra tu ojo y notarás que hay espacios vacíos en la "colita" del delineado. Ahora sí puedes estirar la piel un poquito o alzar la vista para rellenar esos espacios que faltan y conectar la "colita" con la primera línea que habías hecho, la que sigue tu línea superior de pestañas.

El delineado va a quedar un poquito más grueso en la esquina exterior del ojo que en la cuenca. Además, la "colita" no se verá derecha con el ojo cerrado pero sí con el ojo abierto.

4. Corrige

Vuelve a pasar tu delineador por la primera línea que trazaste, sobre las pestañas superiores. De esta manera perfecciona tu delineado de gato.

