12 diseños de uñas con cadenas, cortas y largas, para tener el manicure más original y en tendencia

Probablemente ponerle cadenas a tus uñas no es una de las primeras cosas que se te ocurren para tu manicure, pero esta tendencia tiene un gran potencial para enamorarte. También puede adaptarse a muchos estilos y ocasiones, así que es bastante probable que te animes a llevarlo a tus manos. Aquí te presentamos algunas ideas, para que guardes tus favoritas y las muestres en tu próxima visita al salón.

12 ideas de uñas con cadenas para llevar un manicure único

1. Cadenas doradas

Este diseño nos gustó porque, si bien tiene textura y aplicaciones de cadena en cada uña, se mantiene delicado gracias a que la base es nude . Incluso se añadieron algunas piedritas sin que el manicure quede demasiado recargado.

2. Uñas con cadenas plateadas

|Crédito: Instagram. @nailsbloodynails

Esta propuesta se ve un poquito más rockera y 'edgy' por la forma de las cadenas plateadas, pero tiene un toque muy femenino con las clásicas puntas francesas .

3. Manicure elegante con cadenas

Atreverte a ponerle texturas a tu manicure no significa hacerte algo demasiado llamativo. Tenemos este ejemplo, en que un acabado mate en uñas grises contrasta de manera hermosa con cadenas plateadas brillantes, aplicadas al mínimo.

4. Con cadenas envolviendo la uña

Nos encantó cómo las cadenas parecen envolver la punta de las uñas, que se mantiene traslúcida; además, cada una tiene un diseño propio.

5. Estilo Versace

Este diseño se inspira en algunas características propias de la clásica firma italiana de lujo, exigiendo atención y admiración. No es una idea discreta ni mucho menos minimalista, pero sí atractiva y lujosa.

6. Con elementos góticos

Aquí, las cadenas parecen fundirse un poco más con el diseño; este último tiene un toque ahumado y un poquito goth.

7. Uñas azules con cadenas

No solamente el nude, blanco o negro se llevan bien con la propuesta de uñas con cadenas. Para muestra, checa este diseño en azul rey combinado con plateado.

8. Con puntas en negro

En este ejemplo, la decoración con cadenas se reserva para las puntas de las uñas, sobre un fondo negro; al ser uñas con gran longitud, incluso permiten el uso de piedritas.

9. Con efecto acuarela

|Crédito: Instagram. @thebeautyshedbarry

También es posible incorporar la idea de las cadenas como decoración pero en uñas cortas y de manera sutil, con tonalidades suaves que parecen difuminarse como acuarelas.

10. En azul con blanco

Las posibilidades son infinitas con esta tendencia, pues probablemente no habías imaginado lo bien que lucirían unas cadenas pintadas en azul sobre un fondo blanco, como si se tratara de una pieza de talavera.

11. Cadenas dibujadas

|Crédito: Instagram. @2goodhandstx

Aquí tenemos otro ejemplo de cadenas simplemente dibujadas sobre la superficie de cada uña y sobre una base nude con acabado impecable.

12. Minimalistas

Finalizamos nuestra lista con otro ejemplo minimalista, pues aquí las cadenas solo están presentes como líneas rectas en algunas uñas. Sin embargo, el manicure tampoco pasa desapercibido porque la base es plateada con acabado de cromo.