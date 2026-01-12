9 diseños de uñas color nude que te quedarán perfectas en efecto glass: así se verían

Las uñas color nude son una apuesta segura para lucir manos radiantes y sofisticadas. Y contrario a lo que muchos piensan, no tienen que verse aburridas ni anticuadas, en especial cuando se les agrega algún toque en tendencia que les dé una vista renovada sin saturarlas, justo como lo hace el famoso "efecto glaseado", que es ideal para llenarlas de brillo conservando su esencia.

Así que si quieres probar este estilo de manicure que estará entre las tendencias más fuertes de 2026, pero te preocupa que pierdan su delicadeza, no te preocupes. Hoy te compartimos 9 inspiraciones bonitas para tu próxima visita al salón de belleza.

Uno a uno, 9 diseños de uñas en tonos nude con brillo para un manicure radiante

Almendradas con subtono rosa. Si prefieres los nude que se inclinan más por el rosa, puedes agregar brillo suave.

Uñas francesas con brillos. El manicure francés nunca falla y puedes añadir las capas de brillo en la parte baja.

Manicure tipo "blush" con brillos. Para darle una vista diferente, agrega un poco de rosa intenso en el centro de las uñas nude.

Con efecto tornasol y puntas redondeadas. Si quieres que tu manicure brille mucho, los barnices con efecto tornasol son la mejor opción.

Uñas nude con terminación brillosa y toques de color. Para darle vista a tus uñas nude y que combinen mejor con tus looks, puedes agregar color con puntas de tonalidades vibrantes.

Manicure tipo perla y punta de almendra. Las uñas estilo perla son una de las mejores opciones para combinar una tendencia elegante con algo más llamativo.

Uñas largas con efecto de gato. El manicure "cat eye" arrasará este 2026 uñas nude brillantes.

Manicure de punta blanca con baño de brillo. La punta francesa se ve elegante en cualquier presentación y una técnica inflaible es hacerla brillante con un baño de esmalte en toda la extensión y no solo en una zona.

Uñas nude con hojuelas brillantes. Las hojuelas de brillo son otra alternativa para transformar tu manicure sin esfuerzo y una inspiración es con uñas nude que tengan un poco de brillantes difuminados en la punta.

Qué es el efecto glaseado en las uñas y a quién le queda bien

Antes de unirte a esta técnica, que está arrasando entre los trends de belleza del 2026 , debes saber que el efecto glaseado en las uñas consiste simplemente en darles capas de brillo. Cuando se hace sobre modelos con color previamente aplicado, que en este caso son uñas nude brillantes, la regla principal consiste en no alterar el tono de la base y es por eso que le queda bien a todos los tonos de piel.