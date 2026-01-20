28 diseños de uñas grises cortas y largas; combinan con todo, son elegantes y llevarán el lujo silencioso a tu oficina

El color gris no es un clásico en el mundo del manicure, pero en los últimos años ha emergido entre las tendencias y ha demostrado su capacidad para crear looks elegantes , sofisticados y que sugieren un lujo silencioso. Para comprobarte que es una de las mejores opciones que puedes aprovechar para la oficina o para diversas ocasiones, te compartimos algunos hermosos diseños de uñas grises.

28 diseños de uñas grises que te van a enamorar de este color neutro y son muy sofisticados

1. Uñas grises con glitter

Existen muchas maneras de llevar brillo y glitter en tus uñas pero sin que sea difícil de combinar o eclipse tu look. Aquí podemos ver un ejemplo; solamente un par de uñas llevan el brillo.

2. Gris invernal

Elegir un tono claro de gris y dejar que se apodere de tu manicure puede estilizar tus manos, ser súper combinable y darle un toque de lujo silencioso a tu look entero.

3. Con blanco

El blanco es uno de los colores más de moda en cuestión de manicure, y se lleva increíblemente bien con el gris; juntos dan un aire de sofisticación y sobriedad.

4. Uñas francesas con gris

Aquí tenemos un giro completamente inesperado: unas uñas francesas con una base en color gris, con un acabado mate y con puntas de color blanco. Además, la forma coffin vuelve el resultado aun más original.

5. Precisión arquitectónica

|Crédito: Instagram. @ellenails_

El gris es un color fundamental en el elegante diseño escandinavo, el cual no sale de nuestra mente cuando vemos este diseño con líneas rectas y limpias.

6. Uñas grises vaporosas

¿No te mueres de ganas por tocar este manicure? Eso es lo que logra el efecto brillante con un ligero toque de gris, acompañado por acentos en tonalidad más fuerte.

7. Con nude

Los tonos nude te pueden ayudar con cualquier otro color, y se sabe. Como muestra, un diseño en que el tono piel funciona como base para contrastar en algunas uñas.

8. Manicure escarchado

|Crédito: Instagram. @tedesco_charline

Los esmaltes con efecto magnético pueden aprovecharse en una gran cantidad de formas, no solamente en el 'cat eye' o el efecto terciopelo ; por ejemplo, la escarcha creada en estas uñas grises.

9. Uñas artísticas

Esta idea parece bastante complicada y artística, pero al mismo tiempo es simple y elegante. Resulta algo que podrías llevar con orgullo en la oficina.

10. Combinación 'old money'

Hay una tonalidad de gris para cada gusto y se puede combinar de muchísimas maneras, como ocurre con este manicure que hace uso del blanco y plateado contrastando con una base muy oscura.

11. Uñas gris con efecto mate

El efecto mate es muy compatible con este color y puede ayudarte a crear diseños que exudan sofisticación.

12. 'Milky nails' con brillo

Este es otro ejemplo de cómo se puede utilizar el brillo en tus uñas grises, pero de manera sutil; le ayuda muchísimo el efecto 'milky'.

13. Con formas geométricas

Aquí también destacan las formas geométricas, pero ahora delineadas en blanco y en una sola uña; para darle un acento llamativo extra, en otra de las uñas hay glitter.

14. Gris con negro

No podía hacernos falta esta combinación imprescindible para las chicas dark. Para mantenerlo sutil, el toque de negro está en una sola uña.

15. Con animal print

Cuando pensamos en el estampado estilo cocodrilo, el color gris no es lo primero que llega a la mente. Sin embargo, ¡mira qué bien se ve! Para que no sea 'too much', se aplicó en puntas francesas y en forma cuadrada.

16. Uñas grises eclécticas

No tienes que decidirte por una sola manera de utilizar el gris y, al ser un color neutro, puedes hacer combinaciones inesperadas sin perder lo fácil de combinar.

17. Con puntas de brillitos

Una vez más, el brillo está presente pero de forma muy sutil; parece que estas uñas grises se hubieran sumergido levemente en un bote con diamantina.

18. Polos opuestos

El gris y el dorado combinan de manera hermosa en este diseño brillante. Es una idea que nos fascina para llevar al trabajo.

19. Manicure gris con líneas elegantes

Si te gusta llevar uñas largas, esta idea te permite equilibrar la longitud de manera que no sientas el diseño como exagerado o demasiado llamativo.

20. Con textura

Desde hace meses ha estado de moda en manicure aquella textura que parece recordarnos a un suéter calientito; y, como suele suceder con este tipo de prendas, el color gris es un básico.

21. Gris azulado

¿Es color gris o es azul? En cualquier caso, la tonalidad es muy combinable y se ve muy elegante. Para darle mayor originalidad, una uña está pintada de blanco y tiene un pequeño patrón de animal print desde la base.

22. Con efecto mármol

El efecto mármol no es exclusivo del color blanco y sigue estando en tendencia, lo cual queda perfectamente exhibido en este manicure.

23. Con hilos de plata

Unas simples líneas en plateado pueden crear magia en tus uñas, en especial si te atreves a llevarlas en las puntas.

24. Uñas grises en degradado

Una gran idea, si quieres estrenar manicure de un color en particular, es explorar su variedad de tonalidades al mostrar una en cada uña. Aquí podemos verlo desde el negro al gris claro.

25. Con curvas

Nuevamente tenemos el uso del nude para combinar con otro tono neutro, lo que resulta en un look fácil de combinar y muy sutil.

26. Manicure "desgarrado"

Nos fascinó este diseño de uñas grises porque incorpora plateado casi con un estilo grunge, como si el brillo lo hubieras arrancado a la fuerza.

27. Brillo degradado

|Crédito: Instagram. @abi.nails_



El brillo también lo puedes plasmar con degradado, y aquí tenemos un perfecto ejemplo.

28. Lujo silencioso

¿Hay algo más hermoso para la oficina que unas uñas minimalistas ? El color gris puede ser uno de tus mejores aliados para hacer el manicure de tus sueños, y unos simples trazos en negro pueden crear un look que parece inspirarse en las runas antiguas.