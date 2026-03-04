En marzo de 2026 puedes utilizar uñas french en forma de almendra, pues es un estilo que nunca pasará de moda y podrás llevar en tu día a día, ya que estos 12 modelos son preciosos, elegantes y sencillos. Lo mejor de todo es que tus manos se verán alargadas y estilizadas. Conoce los 7 colores que puedes usar en gelish o rubber.

De acuerdo con un artículo del portal Glamour 25, puedes elegir el look que más te convenga, desde formas cortas o largas; es decir, refinadas o extravagantes, que puedes combinar con tonos discretos o coloridos brillantes para no pasar desapercibida. Estos son los 11 diseños de uñas florales ideales para iniciar marzo de este año.

Diseños de todo tipo de uñas french con forma de almendra

1. Algodón de azúcar: Los colores vibrantes del rosa pastel y azul se asimilan a los algodones de azúcar.

12 diseños de uñas french en forma de almendra para usar en marzo de 2026: preciosas, elegantes y sencillas|Pinterest

2. Neón: Estos tonos estarán de moda durante primavera-verano. Puedes elegir un verde, amarillo o naranja.

3. Glaseadas: Con este acabado, las uñas se ven más elegantes y modernas, sin perder el toque clásico del french.

4. Micro french: Un modelo sumamente minimalista y que destaca por su línea tan delgada en la punta de las uñas.

5. Multicolores: Dales ese toque de primavera a tus uñas al utilizar diferentes colores en las puntas.

6. Puntas metálicas: Dales ese toque brilloso y cromado a tus uñas con colores metálicos, como rosa, azul o morado.

7. Negras: Cambia el clásico blanco por un negro moderno, para crear un estilo único.

8. Difuminadas: Un diseño diferente en las uñas french, pero que le da un toque de elegancia.

9. Rojas: Una manicura que le favorece a cualquier tono de piel son las uñas en color rojo.

Modelos de uñas french con dibujos

10. Flores: Ante la llegada de la primavera, puedes agregarle a tu diseño diseños florales.

11. Frutales: Un diseño atrevido, pero divertido, que puede llevar una mujer adulta o una joven.

12. Animal print: Desde patrones de cebra y leopardo, hasta de vaca, puedes elegir el diseño que más te agrade.