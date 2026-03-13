2 errores de interiores que hacen que tu sala se vea todavía más pequeña de lo que es

Por increíble que suene, elegir una buena decoración de interiores influye completamente en la apariencia de una habitación. Esto es muy importante cuando se trata de espacios pequeños, ya que existen ciertos errores de distribución que dan una sensación de que el lugar está muy lleno o desordenado, incluso teniendo pocas cosas.

Entre las principales omisiones que arruinan por completo una remodelación, está el poner muebles demasiado grandes y saturar las paredes. Esto ya que de acuerdo con información del portal especializado Southern Living, provoca ruido visual exagerado y quita armonía.

¿Cómo decorar una sala pequeña? Así puedes solucionar los errores de decoración

Recurre a paredes claras y minimalistas . Aunque los muros con papel tapiz colorido se ven lindos, cuando se abusa de estos recursos sus efectos son totalmente opuestos. Todo como consecuencia de que las tonalidades muy oscuras o vibrantes reducen el paso de la luz y hacen un efecto de "compresión" nada agradable . Para evitarlo, deja al menos 2 paredes con pintura clara y luminosa.

Las paredes con pintura o papel tapiz muy oscuro reducen visualmente una habitación|Canva

. Aunque los muros con papel tapiz colorido se ven lindos, cuando se abusa de estos recursos sus efectos son totalmente opuestos. Todo como consecuencia de que . Para evitarlo, deja al menos 2 paredes con pintura clara y luminosa. Recurre a muebles medianos . Si tu sala ya es pequeña de por sí, poniendo repisas y mesas demasiado grandes solo te restará espacio funcional y hará que todo parezca estar amontonado. Para no cometer errores en la decoración de interiores, lo mejor es tener mobiliario multifuncional en una sala reducida , como las estructuras para TV donde también se puedan guardar libros en la parte inferior.



. Si tu sala ya es pequeña de por sí, poniendo repisas y mesas demasiado grandes solo te restará espacio funcional y hará que todo parezca estar amontonado. , como las estructuras para TV donde también se puedan guardar libros en la parte inferior. No pongas cortinas oscuras y muy largas. Tanto en la sala como en todas las partes de una casa que tengan ventanas, las cortinas son imprescindibles. Sin embargo, es fundamental poner diseños de persianas delicadas y que permitan el paso de la luz

Las persianas que reflejan la luz son ideales para que una sala se vea más grande|Canva

Evitar estos errores en la decoración de interiores en la sala que muchas veces pasan desapercibidos, puede cambiar por completo la percepción del espacio. Con muebles adecuados y una decoración delicada, incluso las salas pequeñas pueden sentirse equilibradas, cómodas y armoniosas visualmente.