2 ideas de cómo llevar la manicura italiana que es famosísima en el mundo beauty: te encantará

La manicura italiana se usa cuando quieres que tus uñas cortas parezcan más largas de lo que realmente son, y es muy famosa en el mundo de la moda y la belleza. El universo beauty la considera la técnica secreta que todos necesitan para embellecer las manos. Checa estos dos diseños que te encantarán.

En ese sentido, si estás pensando en unirte a la tendencia, debes tomar en cuenta ciertas reglas para que el resultado te favorezca. Según Vogue, es ideal para personas con dedos cortos, ya que el efecto visual ayuda a estilizar y equilibrar la forma de la mano.

En cuanto a los diseños, es un estilo versátil que se adapta a cualquier propuesta , desde la manicura francesa hasta efectos y degradados. El límite es tu imaginación.

Pero si quieres elegir opciones seguras que combinen con cualquier atuendo y peinado, entonces debes optar por estas dos ideas que, según Vanitatis, te harán ver chic y sofisticada, ya que juegan con líneas verticales y contrastes sutiles para alargar visualmente los dedos.

Nude con línea lateral blanca

Aplica una base nude muy similar a tu tono de piel en toda la uña. Una vez seco, traza una línea blanca muy fina desde la base hasta la punta, pegada solo a uno de los laterales (izquierdo o derecho), sin centrarla.

Los diseños de uñas italianas se ven bien en blanco.|(ESPECIAL/Pinterest)

Este efecto óptico alarga la uña y hace que la mano luzca más estilizada de inmediato. Sella con top coat brillante para un acabado pulido.

Combínala con ropa en tonos neutros como beige, blanco, negro o gris; también queda perfecta con looks minimalistas, trajes sastre, vestidos midi o jeans rectos con blusas estructuradas, porque la línea blanca aporta ese toque limpio y sofisticado que eleva cualquier outfit.

Rosa translúcido con línea en tono vino o rojo profundo

Coloca una base rosa lechoso o translúcido que deje ver ligeramente la uña natural para un efecto elegante y saludable. Después, dibuja una línea delgada vertical en un lateral con esmalte vino, rojo cereza o incluso borgoña, asegurándote de que sea precisa y estilizada. Finaliza con top coat para mayor duración y brillo.

Usa el diseño de uñas italiana vino tinto para alargarlas.|(ESPECIAL/Pinterest)

Esta versión es más sofisticada y ligeramente más llamativa, ideal para outfits monocromáticos en negro, rojo, azul marino o incluso conjuntos en mezclilla; también resalta muchísimo con vestidos ajustados, blazers o looks de noche, ya que el contraste oscuro enmarca la uña y hace que las manos se conviertan en un detalle protagonista sin perder elegancia.

¿Cuáles colores se ven bien en la manicura italiana?

Si quieres estar a la moda y lucir chic, entonces debes elegir los colores que están en tendencia en este estilo de manicura, como los tonos pastel (ideales para primavera-verano), los tonos neón (para look de noche) y la manicura multicolor (para eventos), según recomienda el portal Essie.