Mejor que la leche: los 3 alimentos que debes consumir para evitar la osteosporosis después de los 60

La osteoporosis es una enfermedad muy frecuente en las personas, teniendo en cuenta que tiene la capacidad de debilitar los huesos, reduciendo la densidad y provocando que se vuelvan frágiles y se rompan con facilidad. Y con el paso de los años, la salud ósea va disminuyendo, por lo que debemos protegerla consumiendo alimentos que sean ricos en calcio y si bien la leche es uno de los mejores, los nutriólogos compartieron cuáles son esos tres alimentos que fortalecerán los huesos y evitarás esta enfermedad.

Siguiendo con esta misma línea, la osteoporosis es llamada la “afección silenciosa” por lo que generalmente no provoca síntomas y que puede diagnosticarse en cualquier momento. Además, es una enfermedad que produce un desequilibrio entre los procesos de formación y la destrucción ósea y afecta a todo el esqueleto de manera global, provocando una disminución de la densidad mineral ósea y donde los médicos aseguran que la salud ósea se forma décadas antes de que los huesos puedan empezar a mostrarse frágiles.

Cuáles son las causas de la osteoporosis

Entre las causas que debemos mencionar de la osteoporosis, hay que destacar que puede producirse porque la persona va perdiendo la masa ósea y suceden cambios en la estructura del tejido del hueso y sucede generalmente cuando la persona va envejeciendo. Según un estudio realizado por especialistas, cerca de 500 millones de personas en el mundo padecen esta enfermedad, por lo que hay tres alimentos que podrás consumir, que no es la leche y tiene la capacidad de fortalecer la salud ósea.

3 alimentos para evitar osteoporosis después de los 60 años

Lácteos como queso y yogur: los factores que influyen en una buena salud ósea son el calcio, la vitamina D y proteínas; sumado a nutrientes como vitamina K, magnesio, zinc y el fósforo. Los alimentos ricos en lácteos son el queso y el yogur y se recomienda consumir unos 700 gramos al día

Soya: es otro de los alimentos que puedes consumir para ganar calcio y se caracteriza por tener un compuesto vegetal similar al estrógeno que se llama isoflavona. Además, es rico en tempeh que se elabora a través de la fermentación y que interfiere en la absorción de minerales importantes para la salud ósea