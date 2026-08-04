AL MOMENTO: Abren votaciones en MasterChef 24/7 para que decidas qué Cocinero va a la parte final del Reto por el Pin del Chef HOY 03 de agosto

La intensidad no baja dentro de la cocina más popular de todo México, pues tras una impactante Gala de Eliminación de este domingo donde Jazmín salió del programa, todo podría tomar un nuevo rumbo dentro de MasterChef 24/7.

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Por ello, el reto de este lunes donde los Cocineros se estarán disputando el Pin del Chef será uno de las pruebas más intensas de toda la temporada, pues cada uno buscará tener los mayores beneficios de esta insignia y tú puedes ayudar a uno a hacerse de él.

Abren votaciones en MasterChef 24/7

La noche de este lunes se han abierto votaciones en MasterChef 24/7 para que mandes a tu participante favorito a la parte final del Reto por el Pin del Chef y así tenga una gran toma de decisiones y responsabilidades esta semana 12 dentro del reality.

Si bien, el ganar el Pin del Chef no garantiza la estadía de un Cocinero dentro del programa, este podría darle ciertas ventajas sobre sus compañeros, por lo que todos querrán hacerse de él esta noche.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7 este lunes 03 de agosto?

Recuerda que en MasterChef 24/7 tú eres quien tiene la última palabra, por lo que esta semana se han abierto votaciones para que elijas qué Cocinero o Cocinera pasará a la parte final del Reto por el Pin del Chef esta noche.

Votar es muy sencillo, pues puedes hacerlo de diferentes maneras:

La primera opción es escaneando el código QR que aparecerá durante la emisión del programa durante las Galas.

Otra de las opciones para votar es ir directo a nuestro sitio web, donde en la sección de Azteca UNO podrás dar con el espacio de MasterChef 24/7. Luego de dar clic al apartado de VOTA podrás elegir a tu participante favorito.

También puedes hacerlo a través de la aplicación de TV Azteca En Vivo, misma que está disponible gratis para celulares con sistema iOS y Android.

¿Cómo conseguir votos extra en MasterChef 24/7?

Recuerda que hasta un voto podría hacer la diferencia dentro del universo de MasterChef 24/7, por ello es importante que uses tus 10 votos automáticos, aunque para buenas noticias, puedes conseguir 10 votos EXTRA de manera sencilla después de que hayas votado por primera vez.

