6 ideas de llaveros y charms de Super Mario Bros para hacer en casa y personalizar la mochila antes del regreso a clases

Cuando se trata de decorar los útiles escolares, no hay como lucir algo hecho en casa porque resulta único y especial. Así podríamos definir las siguientes ideas para hacer llaveros de Super Mario Bros o charms para personalizar la mochila, a partir de materiales fáciles de conseguir. Estás a tiempo de hacer el que más te guste antes del regreso a clases.

6 ideas de llaveros y charms de Super Mario Bros para decorar la mochila

1. Con arcilla

En tiendas de arte puedes encontrar fácilmente arcilla moldeable, a partir de la cual es posible hacer sencillas figuras referentes a Super Mario Bros; existen tutoriales en línea para aprender a manipular este material, muy popular en manualidades. Si las juntas mediante un cordón con cuentas de colores y de letras, ya tienes un charm único para tu mochila.

2. Con limpiapipas

Aunque no lo creas, tan solo usando limpiapipas puedes crear una figura en miniatura de Mario Bros, para decorar tu mochila de manera que nadie más haya visto en la escuela. Esta creadora de contenido tiene tutoriales para aprender a hacer las formas básicas con bolitas de unicel y limpiapipas.

3. Con figuras de fieltro

Otra idea fácil de lograr en casa consiste en hacer llaveros de Super Mario Bros a partir de figuras miniatura hechas en fieltro o materiales similares. Puedes incluir a diferentes personajes u objetos emblemáticos de la franquicia de videojuegos.

4. Llaveros de Super Mario Bros con cuentas de colores, para decorar la mochila

¿Recuerdas cómo se hacían esas figuras con cordón y cuentas de colores? Puedes traer esa habilidad al presente con esta idea de llavero para decorar la mochila escolar; es una figura de Mario hecha solo con cuentas.

5. Con punto de cruz

Si conoces a alguien que se especialice en el bordado con punto de cruz o tú misma has experimentado con la técnica, puedes seguir un patrón en línea. A través de plataformas como Pinterest hay muchas ideas detalladas.

6. Muñequitos de crochet

En línea puedes encontrar tutoriales para hacer muñequitos de crochet como el que tenemos aquí, los cuales funcionan perfectamente como charms para la mochila. No solo hay de Mario, también de personajes como Luigi, Yoshi y la Princesa Peach.

