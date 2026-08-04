¿Quién ganó hoy 3 de agosto el Juego por los Suministros de Survivor México La Reliquia en Llamas?

La tercera semana de Survivor México La Reliquia en Llamas comenzó con altas dosis de emoción y drama, pues además del reto semanal por los suministros, "Warrior" hizo un importante anuncio en torno a las siguientes eliminaciones del reality show. ¿Qué pasó durante el juego de este lunes? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

El Juego por los Suministros empezó con la sorpresa de los Jaguares sobre la reciente eliminación de Erick Castro de la extrema competencia, hecho retomado por Carlos Guerrero para hablar con los Halcones sobre la nueva estrategia que pondrán en marcha en las últimas semanas de Survivor México La Reliquia en Llamas.

Tras la elección de los nuevos capitanes de ambas tribus, los cuales fueron Javi (Halcones) y Sebastián (Jaguares), "Warrior" hizo el anuncio oficial sobre la próxima eliminación de dos sobrevivientes para la semana en curso y procedió a revelar los suministros que estarían en juego este lunes, los cuales fueron 5 jitomates, 5 papas, 5 cebollas, 2 ajos, pasta, café y manojos de perejil y cilantro.

La prueba en equipos de 4 sobrevivientes consistía en superar un circuito de obstáculos y pruebas de equilibrio hasta llegar a una estación final en que la tendrían que elevar y enganchar un tótem por medio de un mecanismo de cuerdas. Luego de la demandante prueba y de venir desde abajo con menos integrantes, los grandes triunfadores fueron los Halcones con un resultado de 3 calaveras a 2 que consiguieron los Jaguares.

¿Qué se puede esperar de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Bajo la conducción del reconocido Carlos Guerrero "Warrior", Survivor México La Reliquia en Llamas se transmite de lunes a viernes en punto de las 06:30 PM y los domingos a las 6:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO.

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