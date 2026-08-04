Los 3 ejercicios de pilates que ayudan a tonificar el cuerpo y no necesitan reformer

Para poder mantener una vida saludable, es fundamental llevar adelante hábitos que sean sanos y que no solo se basa en una alimentación rica sino en ejercicios físicos que son claves para poder mantenerse sanos, tonificar el cuerpo y disminuir la grasa. Una de las prácticas más comunes que existe es el pilates, es un sistema de ejercicio físico que incluye el método original y por eso, los especialistas compartieron cuáles son los tres ejercicios que puedes hacer y que no necesitas del reformar.

Una de las modalidades más comunes y practicadas en el último tiempo es el pilates reformer, que se practica utilizando máquinas; y que se trata de un sistema de ejercicio físico y mental de bajo impacto que sirve para fortalecer los músculos profundos, poder mejorar la postura, aumentar la flexibilidad y tonificar el cuerpo. Además, está enfocado principalmente en el control del cuerpo, el equilibrio y la respiración.

Beneficios de pilates

Entre los beneficios que debemos mencionar del pilates, es que aumenta la masa muscular, mejora la postura corporal, previene y alivia el dolor de espalda, aumenta la resistencia física y mejora el equilibrio y la coordinación. Si bien se piensa que hay que utilizar el reformer para poder hacer los ejercicios, los especialistas compartieron cual es la rutina de tres ejercicios que podrás llevar a cabo y que contribuirán a tonificar el cuerpo.

3 ejercicios de pilates para tonificar el cuerpo