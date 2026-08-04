Los 3 ejercicios de pilates que ayudan a tonificar el cuerpo y no necesitan reformer
Es una rutina que podrás hacer fácilmente en casa y tan solo con una banda elástica.
Para poder mantener una vida saludable, es fundamental llevar adelante hábitos que sean sanos y que no solo se basa en una alimentación rica sino en ejercicios físicos que son claves para poder mantenerse sanos, tonificar el cuerpo y disminuir la grasa. Una de las prácticas más comunes que existe es el pilates, es un sistema de ejercicio físico que incluye el método original y por eso, los especialistas compartieron cuáles son los tres ejercicios que puedes hacer y que no necesitas del reformar.
Una de las modalidades más comunes y practicadas en el último tiempo es el pilates reformer, que se practica utilizando máquinas; y que se trata de un sistema de ejercicio físico y mental de bajo impacto que sirve para fortalecer los músculos profundos, poder mejorar la postura, aumentar la flexibilidad y tonificar el cuerpo. Además, está enfocado principalmente en el control del cuerpo, el equilibrio y la respiración.
Beneficios de pilates
Entre los beneficios que debemos mencionar del pilates, es que aumenta la masa muscular, mejora la postura corporal, previene y alivia el dolor de espalda, aumenta la resistencia física y mejora el equilibrio y la coordinación. Si bien se piensa que hay que utilizar el reformer para poder hacer los ejercicios, los especialistas compartieron cual es la rutina de tres ejercicios que podrás llevar a cabo y que contribuirán a tonificar el cuerpo.
3 ejercicios de pilates para tonificar el cuerpo
- Estiramiento de piernas dobles: es un ejercicio muy potente para el abdomen, y se realiza colocando los extremos de la banda enrollados en las palmas de las manos mientras la pasas por la planta de los pies; debes extender brazos atrás y piernas, al frente abiertos, al ancho de caderas y de los hombros; evitar que el lumbar se levante del suelo y hacer 10 repeticiones
- Puente con una pierna: es perfecto para trabajar glúteos, piernas, abdomen y espalda baja y para eso, deberás sujetar los extremos de la banda, con las manos y los brazos colocados en la cruz sobre el suelo; sujetar la banda con una planta del pie y colocar la otra en el suelo; realizar un puente de glúteo manteniendo extendida y en paralelo la pierna que sujeta la banda; llevarla hacia el techo y hacia el suelo en movimiento; y hacer 10 repeticiones
- Extensión de piernas en rodillas: debes colocar la planta de un pie en una banda y extender la pierna hasta que quede tensa; mantener la posición de cuadrúpedo con la pierna estirada y realizar 10 elevaciones de la pierna hasta una altura en la que quede alineada y cambiar de pierna