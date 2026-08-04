¡ÚLTIMA HORA!: Esta semana habrá DOBLE ELIMINACIÓN en Survivor México La Reliquia en Llamas

Las últimas semanas de Survivor México La Reliquia en Llamas todavía tienen muchas sorpresas para emocionar al público y la más reciente promete cambiar el rumbo de la extrema competencia y es que "Warrior" anunció previo al Juego por los Suministros que esta semana habrá doble eliminación en el reality show.

Luego de las eliminaciones de Bobby Larios y Erick Castro, Carlos Guerrero habló con los integrantes restantes de la tribu de Halcones para señalar que tendrían que hacer ajustes en su estrategia debido a que, de los seis sobrevivientes que quedan, solamente hay un par de hombres, quienes tendrán que pasar en un mayor número de ocasiones por los retos.

Tras la elección de los nuevos capitanes de ambas tribus, los cuales fueron Javi (nuevamente) por los Halcones y Sebastián por los Jaguares, "Warrior" hizo el anuncio oficial sobre la próxima eliminación de dos sobrevivientes para la semana en curso.

Posteriormente, el conductor reveló los suministros que estarían en juego este lunes 3 de agosto, los cuales fueron 5 jitomates, 5 papas, 5 cebollas, 2 ajos, pasta, café y manojos de perejil y cilantro.

Cabe señalar que "Warrior" también le compartió a los sobrevivientes que tenía otro anuncio importante; sin embargo, anticipó que se los haría saber más adelante.

¿Qué se puede esperar de Survivor México La Reliquia en Llamas?

Bajo la conducción del reconocido Carlos Guerrero "Warrior", Survivor México La Reliquia en Llamas se transmite de lunes a viernes en punto de las 06:30 PM y los domingos a las 6:00 PM por medio de la señal de Azteca UNO.

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