7 ideas para remodelar tus burós de la recámara y que te quepan más cosas

Si sientes que ya no cabe nada en tu cuarto y, aunque lo intentes a diario no logras tener ordenado, puede ser que estés distribuyendo mal el espacio de los burós y tocadores. Así que antes de considerar comprar muebles nuevos, lo mejor es remodelar su acomodo y probar otras formas para aprovechar sus funciones al máximo.

¿Cómo remodelar tu cuarto sin gastar de más? 7 ideas para mejorar el uso de lo burós