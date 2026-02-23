7 ideas para remodelar tus burós de la recámara y que te quepan más cosas
Transforma la organización de tu cuarto adaptando los muebles para que tengan espacios funcionales y listos para guardar todo tipo de artículos.
Si sientes que ya no cabe nada en tu cuarto y, aunque lo intentes a diario no logras tener ordenado, puede ser que estés distribuyendo mal el espacio de los burós y tocadores. Así que antes de considerar comprar muebles nuevos, lo mejor es remodelar su acomodo y probar otras formas para aprovechar sus funciones al máximo.
¿Cómo remodelar tu cuarto sin gastar de más? 7 ideas para mejorar el uso de lo burós
- Pon cajones internos "ocultos". Cuando se trata de muebles amplios sin separadores, es fácil que el desorden se haga presente con el paso de los días. En este caso, puedes poner bandejas que sirvan como pequeños cajones y mantengan todo en su lugar.
- Usa organizadores verticales. Otra alternativa para remodelar tu cuarto es poner pequeñas repisas al interior de cada cajón, lo que hará que tengas dos niveles para ir poniendo los artículos. Solo considera que no deben ser muy pesadas para que las gavetas se puedan abrir sin problema.
- Optimiza espacios al organizar. Al momento de ir guardando tus cosas, considera cuáles son los empaques o cajas que solo estorban y que es mejor quitar. Aplica para maquillaje, perfumes y medicinas.
- Cambia la base por un cajón extra. Si las patas del mueble son altas, una de las ideas muy útiles para la remodelación de interiores es aprovechar ese espacio para poner un cajón provisional donde puedas poner artículos ligeros. Es muy similar a cuando guardas tus zapatos debajo de la cama.
- Pon canastas organizadoras. Cuando ya no quepa nada al interior de los cajones, repite la fórmula de recurrir a organizadores, pero ahora en la parte superior. Puedes recurrir a canastas o pequeñas cajas de plástico.
- Usa las manijas como ganchos. Las cajoneras altas también son muy prácticas si se utilizan de maneras poco tradicionales, como por ejemplo utilizando las manijas para colgar pequeños accesorios que quieras tener a la mano.
- Haz tu propio tocador al remodelar los burós. Para optimizar los espacios de toda tu habitación, una alternativa para remodelar que te facilitará la vida es transformar una cajonera simple en un tocador. Solo tienes que poner un espejo a tu altura para que puedas arreglarte ahí cada mañana.