3 colores de ropa que reducen los niveles de ansiedad en entornos laborales estresantes

Vestir con colores específicos de ropa que poseen frecuencias de onda corta y propiedades relajantes es una estrategia científica que reduce los niveles de ansiedad y el estrés en entornos de trabajo corporativos.

A diferencia de los tonos vibrantes o excesivamente oscuros, que sobreestimulan el sistema nervioso o proyectan barreras defensivas, la psicología del color demuestra que ciertos pigmentos textiles calman la actividad cerebral de manera inmediata.

Al rodear tu cuerpo con estas tonalidades, el cerebro asocia el entorno visual con la seguridad y la estabilidad, ayudándote a mantener la calma en momentos de alta presión.

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Los 3 colores de ropa que reducen los niveles de ansiedad en tu trabajo

Tus jornadas de trabajo están expuestas a estresores constantes que elevan los niveles de cortisol y aceleran el ritmo cardíaco sin que te des cuenta. Cuando vistes con tonos idóneos, no solo mitigas tu propia fatiga mental, sino que también emites señales biológicas de paz, diplomacia y confianza hacia tus compañeros y superiores.

El secreto no radica en cambiar tu estilo profesional, sino en seleccionar prendas estratégicas que actúan como un bálsamo cromático, disuelven la tensión muscular y promueven un estado de enfoque sereno y equilibrio emocional durante toda la jornada.

La ropa azul celeste puede ayudar a disminuir tus niveles de ansiedad|Pexels: Julia Malushko

El azul celeste o pastel

Este tono de onda corta reduce de forma directa la presión arterial y la frecuencia respiratoria al evocar la paz del cielo y el océano. Es el mejor color para los días de juntas difíciles o entregas masivas, ya que estimula la claridad mental, la comunicación asertiva y disuelve el pánico.

El verde oliva o salvia

Al ser el color de la naturaleza por excelencia, el cerebro lo asocia instantáneamente con un entorno seguro y libre de amenazas. Vestir de verde reduce el cansancio visual que provocan las pantallas de computadora y aporta una sensación de renovación, frescura y estabilidad.

El color de ropa verde oliva inspira paz y tranquilidad|Pexels: cottonbro studio

El gris suave o lavanda ceniza

Los tonos neutros y suaves calman el ruido mental y no compiten por la atención de tus ojos. Funciona como un filtro de serenidad que amortigua los estímulos visuales agresivos de la oficina.

